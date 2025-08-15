Különleges és ingyenes minifesztivál a Nyugati strandon

A megújult és megszépült, nagyszerű panorámát kínáló balatonföldvári Nyugati (szabad)strandon kerül sor az idei első MVM BalatONkoncert minifesztiválra, amely az előző három év hagyományinak megfelelően az idén is belépődíj nélkül látogatható. A fellépők között ott lesznek a hazai könnyűzene különböző műfajait képviselő népszerű előadói a New Level Emire-től a Fish!-ig.

Fotó: MVM BalatONkoncert

Az előző három évhez hasonlóan a koncertek ezúttal is vízi színpadon zajlanak. Az MVM Energiaszínpad nevű hajó a Földvár Beach Marina nyitott kikötőjében, a parttól alig három méternyire áll majd, előtte hatalmas nézőtérrel, a háttérben pedig a gyönyörű balatoni panorámával.

A fellépők: Fish!, New Level Empire, Paulina, ManGoRise, Hősök, Dirty Slippers, Escape My Shadows, Abbabák, Cozombolis, DJ Matthew Lenner.

Ez egy különleges hangulatú rendezvény, hiszen a nézők egész nap strandolhatnak, délutántól pedig akár a vízből is hallgathatják a bulikat. Nagyon szeretünk itt játszani, reméljük, idén is sokan leszünk. És mi is viszünk fürdőruhát, javasoljuk, hogy mindenki hozzon

– mondta Bartha Ákos, a ManGoRise zenekar frontembere. Hasonlóan fogalmazott Lobó-Szalóky Lázár, az Angliában is jegyzett Dirty Slippers zenekar énekese:

Ha csak egy fellépésünk lenne egy évben, akkor azt szeretnénk, ha az egy ilyen buli lenne. Strand, zene, Balaton, tánc… Mi kell még ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat?

Nagyon szereti a BalatONkoncertjét az egyik legtehetségesebb ifjú zenészként számon tartott Paulina is, aki 2022-ben az első BalatONkoncert első fellépője volt, és azóta is többször játszott már zenekarával a rendezvénysorozaton.

Ez a legnyáriasabb buli, amit csak el tudok képzelni. Az, hogy egy strandon lépünk fel a Balatonon, egy különleges színpadhajón, semmihez sem fogható. Azt üzenem mindenkinek: gyertek és bulizzatok, strandoljatok velünk Földváron augusztus 15 és 17 között!

A programsorozat következő állomása Füreden lesz augusztus 29–31. között, ahol a borhetek rendezvénysorozathoz kapcsolódva csendülnek majd fel a jobbnál jobb dalok a Tagore sétány előtti vízterületen. A boros standok előtt, a fasor árnyékában üldögélve vagy a színpad előtt táncolva (vagy a színpadon játszva) együtt búcsúztathatjuk el a nyarat.