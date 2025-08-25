Szaúd-Arábiában bukkant fel egy magyar gyűrűs nádiposzáta

Augusztus 20-án El-Kaszím tartományban, az Arab-félsziget szívében figyelték meg és gyűrűszám alapján azonosították a magyar jelölésű énekest. A különleges megkerülés azért számít szenzációnak, mert Szaúd-Arábia területén eddig még soha nem jegyeztek fel magyar gyűrűs nádiposzátát, így a mostani adat újabb bizonyítékkal szolgál a madár vonulási útvonalainak sokszínűségéről – írja az mme.hu.

A gyűrűzött énekes nádiposzáta hosszú út után végül Szaúd-Arábiában bukkant fel

Fotó: Abdulmhsn Alreshoodi/mme.hu

Szaúd-Arábiában került elő a nádiposzáta

Az idei kelésű, fiatal madarat július 19-én gyűrűzték meg Perkáta határában, Fejér megyében (Varga György). Ez már a hatodik magyar jelölésű példány, amely Szaúd-Arábiában került kézre: korábban három szalakótáról, egy kerecsensólyomról és egy fehér gólyáról érkezett onnan adat, többségük azonban sajnos vadászat áldozata lett. A mostani énekes nádiposzátát egy ideig kalitkában tartotta a megtaláló, majd e-mailben érdeklődött a további teendőkről.

Magyarországon eddig közel 70 ezer énekes nádiposzátát gyűrűztek meg. Közülük 16 példányról érkezett visszajelzés külföldről: Európában Belgiumból, Bulgáriából, Csehországból (2 madár), Dániából, Hollandiából (2 madár), Lengyelországból, Németországból (szintén 2 madár), Szerbiából és Szlovákiából. Európán kívül Izraelből és Kenyából (3 madár) is jeleztek visszafogásokat.

Magyarországon belül pedig eddig 44 külföldön gyűrűzött énekes nádiposzáta került elő. Ezeket többek között Ausztriában, Belgiumban (16 madár), Csehországban (7 madár), Dániában (3 madár), Franciaországban, Luxemburgban, Németországban (3 madár), Norvégiában, Svédországban (4 madár), Szerbiában (2 madár), Szlovákiában (3 madár) és Kenyában (2 madár) jelölték meg.

