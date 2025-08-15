Ünnep lesz a Ludas-tó partján

Minden évben sokan vesznek részt az eseményen, amely idén is rendkívül változatosnak ígérkezik. A falunap Csöngei Gábor, Nagyalásony polgármesterének köszöntőjével kezdődik, majd Szalay Rozália versmondása után ökumenikus istentisztelet következik kenyérszenteléssel.

Nagyalásonyban is sokan látogatnak ki a falunapra

Fotó: archív/Haraszti Gábor

Nagyalásony ünnepel

A helyieket és a településhez kötődő vendégeket ebédre várják. A délután folyamán fellép a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, az Adorjánházi Asszonykórus, a Dákai Színjátszó Csoport, a nagyalásonyi óvodások; bemutatkozik a Pannon Színitanoda; zenés műsorral szórakoztatja a közönséget Mészáros Adrián; továbbá fellép a Sümegi Hastánc Egyesület Al Ahram hastánccsoportja, valamint a Balance Band. 21 órakor látványos tűzijáték veszi kezdetét, 22 órától hajnalig pedig bál lesz a Dinamik együttessel.

A falunapon az óvodások is fellépnek, hátul Csöngei Gábor polgármester

Fotó: archív / Haraszti Gábor

A kísérőprogramok között szerepel a lufihajtogatás, az arcfestés, az íjászbemutató és -verseny, a lovas kocsikázás, a pónilovaglás, a kézműves-foglalkozás, a korongozás, a kiállítás, valamint a vérnyomás- és vércukorszintmérés.