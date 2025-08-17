augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró

1 órája

Apró csodák a nagyi polcáról – nosztalgiázzunk! Te emlékszel ezekre?

Címkék#legendája#fecske cigaretta#nagymama

Egykor minden apró tárgynak megvolt a maga varázsa. A nagyi polcán ezek a kis kincsek ma is mosolyt csalnak az arcunkra.

Seres Elizabeth

Volt egyszer egy világ, ahol a hétköznapok apró tárgyai is varázslatosak voltak. A nagyi polcán minden apróság kincsnek tűnt, és ma is nosztalgikus emlékeket ébreszt. Ezekből a kis retró kincsekből hoztunk most hármat, amelyek garantáltan sokaknak ismerősek lesznek.

Orosz higanyos lázmérő – ez biztosan ott volt a nagyi fiókjában Fotó: Emlékszel?
Az egykori Szovjetunióban gyártott higanyos lázmérő – ez biztosan ott volt a nagyi fiókjában 
Fotó: Emlékszel?

Minden nagyinál kötelező volt 

Higanyos lázmérő – a beteg hű társa

És persze ott volt az egykori Szovjetunióban gyártott, jól ismert higanyos lázmérő is. Ha valaki beteg lett, mindig előkerült a fiókból, és az apró, csillogó higanycsík mozgása mindenkit izgalomba hozott. Ma már veszélyesnek számít, de akkoriban a legmegbízhatóbb módja volt a láz mérésének, és minden családnak volt egy ilyen kis készüléke.

Fotó: Emlékszel?
Fotó: Emlékszel?

Fecske cigaretta – a nagymama polcának legendája

Ha a szüleid a 70-es, 80-as években voltak fiatalok, biztosan látták a Fecske csomagokat. A kék-fehér dobozokon fecskék repkedtek, és valahogy maga a csomagolás is olyan eleganciát sugárzott. Ma már senki sem dohányzik ezzel a nosztalgikus fajtával, rég eltűnt a boltok polcairól, de sokunknak a nagymama konyhájának illatát idézi fel a neve.

Fotó: Emlékszel?
Fotó: Emlékszel?

A pici üveghal minden nagyinál ott volt

Az üvegből készült pici halacskák elvarázsolták a gyerekszemeket. Sok színben, sok formában léteztek, és szinte minden nagyi polcán ott csillogtak a régi porcelánfigurák mellett. Nem tudjuk pontosan, miért voltak annyira népszerűek, de az biztos, hogy aki egyszer meglátta, örökre megjegyezte a kis csillogó uszonyukat.

Ezek a tárgyak apróságoknak tűnhetnek, de a gyerekkor emlékeit hordozzák magukban. A higanyos lázmérő, a Fecske cigaretta, a pici üveghal mind olyan apró kincs, amelyekből hihetetlen nosztalgia árad. Ha felismered őket, biztosan jókat mosolyogsz éppen! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu