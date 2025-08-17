Apró csodák a nagyi polcáról – nosztalgiázzunk! Te emlékszel ezekre?

Volt egyszer egy világ, ahol a hétköznapok apró tárgyai is varázslatosak voltak. A nagyi polcán minden apróság kincsnek tűnt, és ma is nosztalgikus emlékeket ébreszt. Ezekből a kis retró kincsekből hoztunk most hármat, amelyek garantáltan sokaknak ismerősek lesznek.

Az egykori Szovjetunióban gyártott higanyos lázmérő – ez biztosan ott volt a nagyi fiókjában

Fotó: Emlékszel?

Minden nagyinál kötelező volt

Higanyos lázmérő – a beteg hű társa

És persze ott volt az egykori Szovjetunióban gyártott, jól ismert higanyos lázmérő is. Ha valaki beteg lett, mindig előkerült a fiókból, és az apró, csillogó higanycsík mozgása mindenkit izgalomba hozott. Ma már veszélyesnek számít, de akkoriban a legmegbízhatóbb módja volt a láz mérésének, és minden családnak volt egy ilyen kis készüléke.

Fotó: Emlékszel?

Fecske cigaretta – a nagymama polcának legendája

Ha a szüleid a 70-es, 80-as években voltak fiatalok, biztosan látták a Fecske csomagokat. A kék-fehér dobozokon fecskék repkedtek, és valahogy maga a csomagolás is olyan eleganciát sugárzott. Ma már senki sem dohányzik ezzel a nosztalgikus fajtával, rég eltűnt a boltok polcairól, de sokunknak a nagymama konyhájának illatát idézi fel a neve.

Fotó: Emlékszel?

A pici üveghal minden nagyinál ott volt

Az üvegből készült pici halacskák elvarázsolták a gyerekszemeket. Sok színben, sok formában léteztek, és szinte minden nagyi polcán ott csillogtak a régi porcelánfigurák mellett. Nem tudjuk pontosan, miért voltak annyira népszerűek, de az biztos, hogy aki egyszer meglátta, örökre megjegyezte a kis csillogó uszonyukat.

Ezek a tárgyak apróságoknak tűnhetnek, de a gyerekkor emlékeit hordozzák magukban. A higanyos lázmérő, a Fecske cigaretta, a pici üveghal mind olyan apró kincs, amelyekből hihetetlen nosztalgia árad. Ha felismered őket, biztosan jókat mosolyogsz éppen!