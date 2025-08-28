augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszámítható jövő

1 órája

Az Otthon Start Program Veszprém vármegyében is jó lehetőséget kínál

Címkék#statisztika#Veszprém megye#start hitel#négyzetméterár

Ingatlanvásárláskor ma már nemcsak a négyzetméterár számít: egyre többen figyelnek arra is, hogyan tudják a lehető legkedvezőbb támogatásokat és hiteleket kihasználni. A vásárlási döntést sokszor éppen az határozza meg, milyen pénzügyi konstrukcióval lehet a legtöbbet spórolni.

Az ingatlanpiac legfontosabb mutatója továbbra is a négyzetméterár. A 2025-ös adatok alapján Magyarországon hatalmas eltérések tapasztalhatók: míg Budapesten átlagosan 1 456 000 forintot kell fizetni egyetlen négyzetméterért, addig Borsod-Abaúj-Zemplénben ennek csupán töredékébe, 272 000 forintba kerül. Ez az óriási különbség nagyban meghatározza, mennyire lehet kihasználni az Otthon Start 3%-os kamatozású hitel nyújtotta előnyöket. Az Otthon Centrum közölte a legfrissebb adatokat.

A lakásvásárlásnál minden forint számít, ezért a négyzetméterár mellett egyre nagyobb figyelmet kap a finanszírozás
A lakásvásárlásnál minden forint számít, ezért a négyzetméterár mellett egyre nagyobb figyelmet kap a finanszírozás
Fotó: vksz zrt.

Négyzetméterárak: jelentősek a különbségek vármegyénként

A statisztikák alapján a legdrágább területek továbbra is a főváros és a Balaton-part: Somogyban az átlagos négyzetméterár 1,16 millió forint, Veszprémben 521 ezer forint. Ezzel szemben a keleti és északi vármegyékben jóval alacsonyabb árakkal találkozhatunk: Nógrádban 267 ezer, Jász-Nagykun-Szolnokban 310 ezer forint az átlag. Az országos átlag tehát rendkívül széthúzódik, a négyzetméter ára helyenként ötszörös eltérést mutat.

Mit jelent ez a vásárlóknak?

Egy 50 négyzetméteres lakás Budapesten átlagosan 72 millió forintba kerül, míg ugyanez Borsodban mindössze 13,5 millió forint. Az Otthon Start 3% hitel különösen a vidéki vármegyékben segíthet, ahol a négyzetméterárak nem szaladtak el. A fix kamatozás miatt egy 20 milliós hitel törlesztőrészlete havi szinten 40–50 ezer forinttal is alacsonyabb lehet, mint a piaci hiteleknél.

A négyzetméterárak 2025-ben is meghatározzák az ingatlanpiacot. A fővárosban és a Balaton-parton a 3%-os hitel inkább kiegészítő könnyebbséget jelent, míg a megfizethetőbb árú régiókban valódi lehetőséget kínálhat a fiatal családoknak. A négyzetméter tehát nem csupán szám, hanem a lakásálmok elérhetőségének kulcsa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu