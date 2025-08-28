Az Otthon Start Program Veszprém vármegyében is jó lehetőséget kínál

Az ingatlanpiac legfontosabb mutatója továbbra is a négyzetméterár. A 2025-ös adatok alapján Magyarországon hatalmas eltérések tapasztalhatók: míg Budapesten átlagosan 1 456 000 forintot kell fizetni egyetlen négyzetméterért, addig Borsod-Abaúj-Zemplénben ennek csupán töredékébe, 272 000 forintba kerül. Ez az óriási különbség nagyban meghatározza, mennyire lehet kihasználni az Otthon Start 3%-os kamatozású hitel nyújtotta előnyöket. Az Otthon Centrum közölte a legfrissebb adatokat.

A lakásvásárlásnál minden forint számít, ezért a négyzetméterár mellett egyre nagyobb figyelmet kap a finanszírozás

Fotó: vksz zrt.

Négyzetméterárak: jelentősek a különbségek vármegyénként

A statisztikák alapján a legdrágább területek továbbra is a főváros és a Balaton-part: Somogyban az átlagos négyzetméterár 1,16 millió forint, Veszprémben 521 ezer forint. Ezzel szemben a keleti és északi vármegyékben jóval alacsonyabb árakkal találkozhatunk: Nógrádban 267 ezer, Jász-Nagykun-Szolnokban 310 ezer forint az átlag. Az országos átlag tehát rendkívül széthúzódik, a négyzetméter ára helyenként ötszörös eltérést mutat.

Mit jelent ez a vásárlóknak?

Egy 50 négyzetméteres lakás Budapesten átlagosan 72 millió forintba kerül, míg ugyanez Borsodban mindössze 13,5 millió forint. Az Otthon Start 3% hitel különösen a vidéki vármegyékben segíthet, ahol a négyzetméterárak nem szaladtak el. A fix kamatozás miatt egy 20 milliós hitel törlesztőrészlete havi szinten 40–50 ezer forinttal is alacsonyabb lehet, mint a piaci hiteleknél.

A négyzetméterárak 2025-ben is meghatározzák az ingatlanpiacot. A fővárosban és a Balaton-parton a 3%-os hitel inkább kiegészítő könnyebbséget jelent, míg a megfizethetőbb árú régiókban valódi lehetőséget kínálhat a fiatal családoknak. A négyzetméter tehát nem csupán szám, hanem a lakásálmok elérhetőségének kulcsa.