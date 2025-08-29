augusztus 29., péntek

Nincs áram a Bakony egyes részein!

Címkék#Bakony#Zirc#Pénzesgyőr#Hárskút#Szarvaskút

Ma délelőtt megszűnt az áramszolgáltatás a Magas-Bakonyban.

Információink szerint ma kora délelőtt Zirc, Hárskút, Pénzesgyőr és Szarvaskút területén megszűnt az áramszolgáltatás. Megkerestük az EON-t, ahonnan gyors visszajelzést ígértek. Amint többet megtudunk, azonnal jelezzük!

Forrás: Pexels-illusztráció

 

