Áramszünet
34 perce
Nincs áram a Bakony egyes részein!
Ma délelőtt megszűnt az áramszolgáltatás a Magas-Bakonyban.
Információink szerint ma kora délelőtt Zirc, Hárskút, Pénzesgyőr és Szarvaskút területén megszűnt az áramszolgáltatás. Megkerestük az EON-t, ahonnan gyors visszajelzést ígértek. Amint többet megtudunk, azonnal jelezzük!
