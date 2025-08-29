augusztus 29., péntek

Nincs áram a Bakony egyes részein! FRISSÍTÉS!

Ma délelőtt megszűnt az áramszolgáltatás a Magas-Bakonyban.

Rimányi Zita

Információink szerint ma kora délelőtt Zirc, Hárskút, Pénzesgyőr és Szarvaskút területén megszűnt az áramszolgáltatás. Megkerestük az EON-t, ahonnan gyors visszajelzést ígértek. 

MInt kiderült, még több települést érintett az áramszünet a Bakonyban pénteken délelőtt, és már tudjuk az okát.

Az E.ON sajtómunkatársa arról tájékoztatta lapunkat, hogy pénteken délelőtt 9 órakor a zirci alállomásukban keletkezett üzemzavar és ezzel párhuzamosan Veszprém-Kádártán is. Ezért tapasztalhattak több településen is a fogyasztók áramszünetet. Zircen, Pénzesgyőrben, Litéren, Veszprém-Gyulafirátóton is.

Leállt a netszolgáltatás is emiatt sokaknál. 

Ám az E.ON tájékoztatása szerint a legtöbb helyen csupán pár másodperces vagy pár perces volt a szolgáltatáskiesés. Pénzesgyőrben és Zircen valamivel hosszabb ideig tartott, de már ezeken a helyeken is helyreállt az áramszolgáltatás az E.ON gyors reagálásának és hibajavításának köszönhetően, s 10.30-ig az összes érintett helyen megszűnt az áramszünet.

A cég lapunkon keresztül is megköszöni a lakosság türelmét.

A kádártai hiba egy idegen, nem az E.ON tulajdonában lévő hálózati szakaszon történt. 

Olvasóink szerint az áramszünet Porvát, Borzavárt és Tést is érintette.

Forrás: Pexels-illusztráció

 

