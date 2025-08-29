augusztus 29., péntek

Lassulás

1 órája

Miért érezzük magunkat motiválatlannak nyár végén?

Címkék#levegő#agyunk#életkedv#környezet

Sokan érzik magukat motiválatlannak és kedvetlennek az utóbbi napokban. A nyár vége pedig különösen felerősítheti ezt az érzést.

Seres Elizabeth

Az elmúlt napokban sokan érzik magukat kedvetlennek, motiválatlannak, és nem csupán a képzeletük játszik velük. Bár a nyár vége még bőven tartogat napfényt, a hőmérséklet változása, a hosszú, fárasztó napok és a hétköznapi stressz könnyen kimerítheti az energiánkat, és ronthatja a hangulatot.

Az emberek motiválatlannak érezhetik magukat a nyár vége miatt Fotó: pexels.com
Az emberek motiválatlannak érezhetik magukat a nyár vége miatt 
Illusztráció: pexels.com

A nyár vége kedvetlenséget hoz

A testünk és az agyunk folyamatosan reagál a környezetre. A hőmérséklet-ingadozás, a szokatlan napi ritmus és a sok képernyő előtti idő mind hozzájárulhat ahhoz, hogy fáradtnak, kedvetlennek érezzük magunkat. Ez teljesen normális, és nem jelent gyengeséget – sokszor egyszerűen a szervezetünk jelzi, hogy ideje egy kis pihenésnek, feltöltődésnek.

A motiváció visszaszerzéséhez nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy rövid séta a friss levegőn, a reggeli napfény kihasználása, néhány könnyű mozgás, vagy apró, könnyen elérhető célok kitűzése. Az is segít, ha tudatosan szünetet tartunk, és hagyjuk, hogy a testünk és a lelkünk új energiához jusson.

A kulcs, hogy elfogadjuk: a kedvetlenség természetes jelenség, különösen a változó évszakok kezdetén. Ha figyelünk magunkra, és adunk időt a feltöltődésre, a motiváció és az életkedv is visszatér, akár napok alatt. Néha tényleg csak annyira van szükség, hogy kilépjünk a rutinból, vegyünk egy mély levegőt, és engedjük, hogy a környezet, a napfény és a mozgás új lendületet adjon.

 

