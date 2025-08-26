Új intézmény a gyermekeknek Nyárádon

Az előkészítő munkák során mintegy 1500 köbméter földet szállítottak el, 15 tonna betonacélt, 200 köbméter betont és 8 ezer blokktéglát építettek be a szakemberek. Az óvodai tornaszobán és a bölcsődei foglalkoztatón kívül fürdetőt, babakocsi-tárolót, irodákat, konyhai előkészítőt, kazánházat és parkolókat alakítottak ki, az új nyárádi bölcsőde mellett pedig zárt játszóudvar is létesült.

A nyárádi bölcsőde hozzájárul a gyermekek korai fejlődéséhez és enyhíti a családok mindennapi terheit.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A nyárádi bölcsőde nagy segítség a családoknak

Az új épület maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak és a 21. századi minőségi ellátás követelményeinek. Az idén 50 éves óvoda a fejlesztés révén korszerű körülményeket biztosít a kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és mozgásigényük kielégítéséhez. A bölcsőde megépítését a helyi lakossági igények hívták életre. A 12 férőhelyes intézmény hozzájárul a gyermekek korai fejlődéséhez és enyhíti a családok mindennapi terheit.

Koncz Zsófia: Nyárád hatalmasat lépett előre

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az ünnepélyes átadón részt vett Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki emlékeztetett: 2010 előtt Magyarországon mindössze 326 településen működött bölcsőde, számuk 2025-re várhatóan meghaladja az 1200-at.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatal párok szívesebben alapítanak családot olyan településen, ahol van bölcsőde. Ez Nyárád életében ebből a szempontból is hatalmas előrelépés. 2010-ben mindössze 11 milliárd forintot fordítottak bölcsődei hálózatfejlesztésre, az Orbán-kormány most 110 milliárdot. Akkor a három éven aluli gyermekeknek országosan csak 10 százaléka számára volt férőhely, ma már 27 százaléknál tartunk – tehát még mindig van hova előrelépni – hangsúlyozta az államtitkár.

Kontrát Károly és Pajak Károly is üdvözölte a beruházást

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az eseményen jelen volt Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Nyárád díszpolgára is, aki kiemelte: az ország jövőjét a gyermekek jelentik, Nyárád pedig jó példával jár elöl. Pajak Károly polgármester beszédében rámutatott: az elmúlt 15 évben számos beruházást adtak át a településen, de a mostani különösen közel áll hozzá.

- Két dolgot ünneplünk ma: egyrészt óvodánk jubileumát, hiszen 50 évvel ezelőtt kezdte meg működését, másrészt annak az épületnek az elkészültét, amely nagy segítséget jelent a helyieknek, és emellett munkahelyeket is teremt. Az idei évben saját forrásból fejlesztettük közterületi játszótereinket is, hiszen a gyermekek mosolya és boldogsága számunkra a legfontosabb – fogalmazott a polgármester.