Egy hét tele izgalommal: mik történhetnek egy nyaralás során?

A vízparti szállásunknak köszönhetően a nyaralás alatt mindennap fürödhettünk a folyóban, szerencsétlenkedhettünk a csónakban, megtanulhattunk SUP-ozni, és felfedezhettük, hogy a kutyánk is be mer ugrani a stégről a vízbe, ami nem kis riadalmat keltett.

A nyaralás során kiskutyám sok jó és pár rossz élményben is részesült

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Egy felejthetetlen nyaralás

Kihasználva az egy hetet, minden reggel a teraszon ettünk és este a grillen sütögettünk. Szúnyogokból mondjuk nem volt hiány, így a nyaralás végére mindenki tele lett csípésekkel. De nemcsak ezzel a rovarral találkoztunk, kutyusom közelebbről is megismerkedett egy lódarázzsal, aminek természetesen állatorvos lett a vége. A folyó ugyan nem adott sok halat, de annak a két pontynak a kifogása is nagy élmény volt, amiket párom akasztott a horogra. Összességében rengeteg élménnyel térünk haza, és alig várjuk egy új hely megismerését.