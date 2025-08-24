1 órája
Egy hét tele izgalommal: mik történhetnek egy nyaralás során?
Családommal idén egy hétre mentünk el nyaralni, ami nagyon jó döntés volt, így ugyanis az izgalmas programok mellett a pihenésre és a furcsa élményekre is jutott idő.
A vízparti szállásunknak köszönhetően a nyaralás alatt mindennap fürödhettünk a folyóban, szerencsétlenkedhettünk a csónakban, megtanulhattunk SUP-ozni, és felfedezhettük, hogy a kutyánk is be mer ugrani a stégről a vízbe, ami nem kis riadalmat keltett.
Egy felejthetetlen nyaralás
Kihasználva az egy hetet, minden reggel a teraszon ettünk és este a grillen sütögettünk. Szúnyogokból mondjuk nem volt hiány, így a nyaralás végére mindenki tele lett csípésekkel. De nemcsak ezzel a rovarral találkoztunk, kutyusom közelebbről is megismerkedett egy lódarázzsal, aminek természetesen állatorvos lett a vége. A folyó ugyan nem adott sok halat, de annak a két pontynak a kifogása is nagy élmény volt, amiket párom akasztott a horogra. Összességében rengeteg élménnyel térünk haza, és alig várjuk egy új hely megismerését.