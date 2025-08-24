augusztus 24., vasárnap

49 perce

Egy hét tele izgalommal: mik történhetnek egy nyaralás során?

Címkék#kutya#sup#nyaralás#lódarázs#horgászás

Családommal idén egy hétre mentünk el nyaralni, ami nagyon jó döntés volt, így ugyanis az izgalmas programok mellett a pihenésre és a furcsa élményekre is jutott idő.

Szilas Lilla

A vízparti szállásunknak köszönhetően a nyaralás alatt mindennap fürödhettünk a folyóban, szerencsétlenkedhettünk a csónakban, megtanulhattunk SUP-ozni, és felfedezhettük, hogy a kutyánk is be mer ugrani a stégről a vízbe, ami nem kis riadalmat keltett.

A nyaralás során kiskutyám sok jó és pár rossz élményben is részesült
A nyaralás során kiskutyám sok jó és pár rossz élményben is részesült
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Egy felejthetetlen nyaralás

Kihasználva az egy hetet, minden reggel a teraszon ettünk és este a grillen sütögettünk. Szúnyogokból mondjuk nem volt hiány, így a nyaralás végére mindenki tele lett csípésekkel. De nemcsak ezzel a rovarral találkoztunk, kutyusom közelebbről is megismerkedett egy lódarázzsal, aminek természetesen állatorvos lett a vége. A folyó ugyan nem adott sok halat, de annak a két pontynak a kifogása is nagy élmény volt, amiket párom akasztott a horogra. Összességében rengeteg élménnyel térünk haza, és alig várjuk egy új hely megismerését. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
