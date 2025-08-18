augusztus 18., hétfő

2 órája

Nyaralás után fáradtan? Így szól az utazások titkos szabálya

Címkék#fáradságérzet#nyaralás#fáradság#pihenés#aktív pihenés

A nyaralás célja a kikapcsolódás, mégis gyakran fáradtabban érkezünk haza. Mi áll a háttérben?

Balogh Rebeka

Az ember általában azért megy nyaralni, hogy kipihenje a hétköznapok fáradalmait. És mégis: szinte minden utazás után úgy érezzük, szükség van egy második pihenésre. Nem az otthoni, kényelmes napokról beszélünk, hanem a távoli helyekre tett utazásokról, ahol a csomagolás, közlekedés és programok kombinációja gyakran kimeríti a testet és az elmét.

Nyaralás fáradtság után – a pihenés paradoxona. Forrás: pexel.hu
Nyaralás fáradtság után – a pihenés paradoxona.
Forrás: pexel.hu

Miért fárasztó a nyaralás?

Az utazások során rengeteg aktivitás sűrűsödik rövid időre: városnézés, strandolás, túrák és helyi programok. A megszokott napirend felborulása, az új helyszínek, az ételek és a folyamatos mozgás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyaralás után a pihenés tényleg szükségessé váljon.

Érdemes előre ütemezni a pihenőnapokat, nem túlzsúfolni a programot, és tudatosan beiktatni a „lassú” pillanatokat: egy kávé a tengerparton, rövid séták, vagy csendes olvasás a szálláson. Így a nyaralás nemcsak élményekben gazdag, hanem valóban feltöltő is marad.

 

