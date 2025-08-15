2 órája
Top 5 megfizethető nyaraló a Balaton északi partján
Ha a Balaton északi partján keres nyári menedéket költséghatékony áron, itt az öt legvonzóbb lehetőség 30 millió forint alatt. Válogatásunkban néhány izgalmas nyaralót mutatunk be, amelyek stílusban és adottságokban is különböznek, de mind közel vannak a tó varázsához.
A Balaton északi partja az elmúlt években újra az ingatlant keresők egyik legkedveltebb célpontja lett. A szőlőhegyekkel, hangulatos falvakkal és panorámás vízparti sétányokkal tarkított táj egyszerre kínál nyugalmat és aktív kikapcsolódást. A kulturális programok, gasztrofesztiválok, borvidékek és a természet közelsége egész évben vonzóvá teszik a térséget a pihenni vágyók számára is. Az északi part nemcsak életminőséget, hanem stabil értéknövekedést is kínál – és most a kedvező finanszírozási lehetőségek miatt még könnyebb belevágni az álomnyaraló megvásárlásába.
Ebben az árkategóriában is szép számmal találunk nyaralókat a Balaton melletti településeken
A nyüzsgő Balatonfüredtől és Tihanytól a csendes, rejtett, Keszthely melletti településekig mindenki megtalálhatja a számára ideális ritmust és helyet. A mélyebb víz kedvez a vitorlázásnak és horgászatnak, a települések változatos kínálata pedig hosszú távon is értéknövelő befektetést jelenthet. Az északi part számos településén a déli oldalhoz képest kedvezőbb áron találhatunk nyaralókat, akár 30 millió forint alatt is.
Ezt a különleges hangulatú nyaralót a Balatontól mindössze 5 km-re kínálják 26 millió forintért. A 22 nm-es alapterület galériával és pincével bővül, utóbbi akár wellnessrészleggé is alakítható. Az 550 nm-es telek szép kilátással, házi vízművel, klímával és ipari árammal teszi teljessé az élményt – ideális választás a balatoni élet szerelmeseinek.
Ábrahámhegy nyugodt utcájában, 489 nm-es saját kerttel rendelkező, szeparált ikerházfél eladó, alkalmi áron, 25 milliós árcédulával.
- Gyümölcsfákkal,
- kúttal,
- pincével
- és tárolóval felszerelt a nyaraló. Vezetékes víz, csatorna és új villanyhálózat adott, hűtés-fűtés mobil klímával megoldott, további részletek az otthoncentrum kínálatában.
A lakás egy 26 nm-es, teljesen felújított minigarzon a Napsugár apartmanház harmadik emeletén, balatoni kilátással az erkélyről. Gondozott, ősfás közös kert, alacsony közös költség, minden közmű (gáz kivételével) bekötve. Kiváló választás nyaralónak vagy kiadásra, kényelmes elhelyezkedéssel – hirdeti az ingatlanos portál.
Az Otthon Start program új lehetőséget teremt a nyaralóvásárlásban gondolkodóknak is: a 3%-os, fix kamatozású hitel akár nyaralóvásárlásra is fordítható, amennyiben az ingatlan megfelel a lakóingatlanra vonatkozó feltételeknek. Ez különösen előnyös lehet azoknak, akik nemcsak nyári pihenőhelyként, hanem hosszabb távú befektetésként vagy állandó lakhatásra is alkalmas otthonként tekintenek a balatoni ingatlanra.
Felújított, kétszintes hétvégi ház is szerepel az ingatlanbazár eladó ingatlanjai között. A festői Karika-hegyen gondozott szőlősorokkal, gyümölcsfákkal és tágas terasszal. Az alsó szinten konyha, kamra és pince, a felsőn szoba és új fürdőszoba található. Modern konyha, új vezetékek, kályha és klíma biztosítja a kényelmet. Könnyen megközelíthető, az autópályától 2 percre, a Balaton közelében, természetközeli, nyugodt környezetben.
Alsóörs és Balatonalmádi között, csendes környezetben eladó könnyűszerkezetes, alpesi stílusú nyaraló. A használati megosztással elkülönített telken két épület áll, a kínált ingatlan földszintjén fedett terasz, nappali, főzőfülke és fürdőszoba, a tetőtérben pedig akár 4 fő számára alkalmas hálószoba található. Aszfaltos úton jól megközelíthető, ideális választás nyugodt pihenésre vágyóknak. A csendes környékért és az épületért közel 30 milliós árcédulát ragasztottak az árcímkére.
