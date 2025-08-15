Top 5 megfizethető nyaraló a Balaton északi partján

A Balaton északi partja az elmúlt években újra az ingatlant keresők egyik legkedveltebb célpontja lett. A szőlőhegyekkel, hangulatos falvakkal és panorámás vízparti sétányokkal tarkított táj egyszerre kínál nyugalmat és aktív kikapcsolódást. A kulturális programok, gasztrofesztiválok, borvidékek és a természet közelsége egész évben vonzóvá teszik a térséget a pihenni vágyók számára is. Az északi part nemcsak életminőséget, hanem stabil értéknövekedést is kínál – és most a kedvező finanszírozási lehetőségek miatt még könnyebb belevágni az álomnyaraló megvásárlásába.

Sokan választják a saját nyaralót a Balaton körül nyári menedéknek

Kép: lakaskultura.hu

Ebben az árkategóriában is szép számmal találunk nyaralókat a Balaton melletti településeken

A nyüzsgő Balatonfüredtől és Tihanytól a csendes, rejtett, Keszthely melletti településekig mindenki megtalálhatja a számára ideális ritmust és helyet. A mélyebb víz kedvez a vitorlázásnak és horgászatnak, a települések változatos kínálata pedig hosszú távon is értéknövelő befektetést jelenthet. Az északi part számos településén a déli oldalhoz képest kedvezőbb áron találhatunk nyaralókat, akár 30 millió forint alatt is.

Balatonfőkajár: rusztikus báj és modern kényelem

Kép: ingatlanbazar.hu

Ezt a különleges hangulatú nyaralót a Balatontól mindössze 5 km-re kínálják 26 millió forintért. A 22 nm-es alapterület galériával és pincével bővül, utóbbi akár wellnessrészleggé is alakítható. Az 550 nm-es telek szép kilátással, házi vízművel, klímával és ipari árammal teszi teljessé az élményt – ideális választás a balatoni élet szerelmeseinek.

Alapterület szempontjából ideális két fő számára tavasztól őszig

Kép: otthoncentrum.hu

Ábrahámhegy nyugodt utcájában, 489 nm-es saját kerttel rendelkező, szeparált ikerházfél eladó, alkalmi áron, 25 milliós árcédulával.

Gyümölcsfákkal,

kúttal,

pincével

és tárolóval felszerelt a nyaraló. Vezetékes víz, csatorna és új villanyhálózat adott, hűtés-fűtés mobil klímával megoldott, további részletek az otthoncentrum kínálatában.

Közel 30 millióért hirdetnek egy klasszikus üdülőházas nyaralót Keszthelyen

Kép: ingatlan.com

A lakás egy 26 nm-es, teljesen felújított minigarzon a Napsugár apartmanház harmadik emeletén, balatoni kilátással az erkélyről. Gondozott, ősfás közös kert, alacsony közös költség, minden közmű (gáz kivételével) bekötve. Kiváló választás nyaralónak vagy kiadásra, kényelmes elhelyezkedéssel – hirdeti az ingatlanos portál.