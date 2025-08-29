augusztus 29., péntek

Összefogás

Beteg gyerekeknek gyűjtenek

Címkék#Pápa (város)#Nyárbúcsúztató Jótékonysági Nap#városrész

Augusztus 30-án, szombaton Pápán az Alsóvárosi és a Bocsor városrész lakói, valamint minden érdeklődő együtt búcsúztathatja a nyarat a Nyárbúcsúztató Jótékonysági Nap keretében. A rendezvénynek a volt Kilián-lakótelepi játszótér és környéke ad otthont, ahol déltől késő estig színes programokkal várják a családokat.

A pápai Nyárbúcsúztató Jótékonysági Nap ünnepélyes megnyitóját 11.45-től tartják, ezt követően lehet megvásárolni az ebédet, melynek bevétele jótékony célt szolgál, a fakanalat ismét a házigazda Juky és angyalai ragadják meg. Délutántól estig váltják egymást a fellépők, a közönség találkozhat többek között a Ritmus BT, a Hazai Vegyespálinkások, valamint a Kasza László produkciójával. 

A Nyárbúcsúztató Jótékonysági Napon Juky és angyalai várják az adományokat
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Nyárbúcsúztató Jótékonysági Napon több százezer forint gyűlik össze a beteg gyerekeknek

Színpadra lép az Antika Anti Music, a Karibi Tánc Egyesület, illetve a népszerű Papen Music is. Az est folyamán a Gráciák és a Trend Zenekar gondoskodik a jó hangulatról. 

A közönség délutántól estig találkozhat a fellépőkkel
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A kísérőprogramok délután 3 órától este 8-ig várják a kisebbeket és nagyobbakat: lesz arcfestés, ugrálóvár, pedálos gokart, bűvészszőnyeg, egészségügyi tanácsadás, valamint a Pápai Rendőrkapitányság biztonsági játéka. A Pápai Csillagász Klub távcsöves bemutatóval érkezik, 16 és 18 óra között pedig családi vetélkedő színesíti a programot, ahol a városi óvodások is közreműködnek. A szervezők a rendezvény teljes bevételével az Összefogás Pápa Város Beteg Gyermekeiért Alapítványt támogatják.

A főzés bevételét a beteg gyerekeknek ajánlják fel
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Gasztronómia és közösségi élmény
A látogatók a nap folyamán gazdag étel- és italválasztékból is válogathatnak a faházaknál, így a közös szórakozás mellett a gasztronómiai élmények sem maradnak el. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt zárják le a nyarat és egyben hozzájáruljanak egy nemes célhoz.

 

