12 perce
Olcsó albérletek Veszprém vármegyében: mutatjuk a top 5 legjobbat
Bár az árak szinte mindenhol elszálltak, a legfigyelmesebb bérlőknek ma is van esélyük: Veszprém környékén, vagy a nagyobb városokban akár 100 ezer forint alatt is nyílik lehetőség saját albérlethez jutni.
Veszprém vármegyében az elmúlt hónapokban tovább drágultak a kiadó lakások, de a kínálatban még mindig találhatunk megfizethető lehetőségeket, olcsó albérletet. A statisztikák szerint a vármegyeszékhelyen egy átlagos albérlet havi 180 ezer forint körül mozog, ugyanakkor a kisebb településeken ennél jóval olcsóbban is lehet lakást bérelni. A Jófogás repertoárjából mutatjuk a top 5 legolcsóbban kínált lakást az észak-balatoni régióból.
Nem lehetetlen olcsó albérlethez jutni
Nem szokatlan, hogy a legmagasabb árakat a vármegye központja, Veszprém diktálja. A Balaton közelsége és a folyamatosan fejlődő egyetemi élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereslet stabilan magas maradjon.
A balatonalmádiban épült egyszobás apartmant szeptembertől hirdetik kiadásra. Százezer forintos bérleti díjával kecsegtető ajánlat lehet a Balaton szerelmeseinek.
Kiadó garzonlakással ebben a kategóriában Veszprém is versenybe tud szállni. A kerek havidíjért kiadó lakást nemrég tették fel az oldalra.
Nem kell túl mélyen a zsebbe nyúlni egy pápai garzonnál, ami csak nyúlfarknyival van az előző kettő mögött lemaradva. 110 000 forint havidíjért kínálják bérbeadásra.
Mi hajtja az árakat? A vármegyében az albérletárakat elsősorban három tényező határozza meg:
- a Balaton közelsége, amely a nyári szezonban felhajtja az árakat;
- a fiatalok és egyetemisták folyamatos jelenléte, akik stabil keresletet biztosítanak Veszprémben;
- valamint a munkahelyek és ipari központok (pl. Várpalota, Ajka) környékén jelentkező lakhatási igények.
Nem számít rendhagyónak, hogy Veszprémben több a kiadó ingatlan, mint a vármegye többi részén. Ennek köszönhető, hogy az albérlőkért folytatott harc is nagyobb, ami lehetőséget biztosít az ármérsékléshez, így újabb olcsó albérletek jelenhetnek meg a kínálatban.
Esélyes, hogy hamar bérlőre talál ez a havi 120.000 forintért hirdetett, felújított ingatlan is.
Mire számíthat a bérlő?
Bár a vármegyei árak elmaradnak a fővárosban tapasztalt szintektől, a bérlőknek így is sokszor mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A legolcsóbb lakások általában gyorsan elkelnek, különösen a tanévkezdés környékén. A szakértők szerint a jelenlegi tendencia nem ígér jelentős árcsökkenést: az albérletárak inkább a stabilan magas szintet tartják, miközben a kínálat korlátozott.
Veszprém vármegye albérletpiaca jól mutatja a regionális különbségeket: míg a megyeszékhelyen 150–180 ezer forint alatt ritkán találni lakást, addig például Várpalotán vagy más kisebb településeken 120–130 ezer forint környékén is elérhetők ingatlanok. A döntés a bérlők kezében van: a magasabb árért élhetnek a Balatonhoz és az egyetemhez közel, vagy választják az olcsóbb, de kompromisszumokkal járó megoldást.
