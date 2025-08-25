Olcsó albérletek Veszprém vármegyében: mutatjuk a top 5 legjobbat

Veszprém vármegyében az elmúlt hónapokban tovább drágultak a kiadó lakások, de a kínálatban még mindig találhatunk megfizethető lehetőségeket, olcsó albérletet. A statisztikák szerint a vármegyeszékhelyen egy átlagos albérlet havi 180 ezer forint körül mozog, ugyanakkor a kisebb településeken ennél jóval olcsóbban is lehet lakást bérelni. A Jófogás repertoárjából mutatjuk a top 5 legolcsóbban kínált lakást az észak-balatoni régióból.



Olcsó albérletek listája: ritkák, de még fellelhetőek a jó lehetőségek

Forrás: blog.jofogas.hu

Nem lehetetlen olcsó albérlethez jutni

Nem szokatlan, hogy a legmagasabb árakat a vármegye központja, Veszprém diktálja. A Balaton közelsége és a folyamatosan fejlődő egyetemi élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereslet stabilan magas maradjon.

A kínálat egyik legolcsóbb résztvevőjét a balatonalmádi ingatlan kínálja a célközönségnek

Kép: jofogas.hu

A balatonalmádiban épült egyszobás apartmant szeptembertől hirdetik kiadásra. Százezer forintos bérleti díjával kecsegtető ajánlat lehet a Balaton szerelmeseinek.

Ezt a dózsavárosi lakást százezer alatt lehet kibérelni

Kép: jofogas.hu

Kiadó garzonlakással ebben a kategóriában Veszprém is versenybe tud szállni. A kerek havidíjért kiadó lakást nemrég tették fel az oldalra.

Pápán hasonló garzonokkal találkozhatunk, megközelítőleg ugyanennyiért

Forrás: jofogás.hu

Nem kell túl mélyen a zsebbe nyúlni egy pápai garzonnál, ami csak nyúlfarknyival van az előző kettő mögött lemaradva. 110 000 forint havidíjért kínálják bérbeadásra.

Mi hajtja az árakat? A vármegyében az albérletárakat elsősorban három tényező határozza meg:

a Balaton közelsége, amely a nyári szezonban felhajtja az árakat;

a fiatalok és egyetemisták folyamatos jelenléte, akik stabil keresletet biztosítanak Veszprémben;

valamint a munkahelyek és ipari központok (pl. Várpalota, Ajka) környékén jelentkező lakhatási igények.

Amerikai stílusú garzonlakás elérhető, havonta 100 darab Mátyásért

Kép:jofogas.hu

Nem számít rendhagyónak, hogy Veszprémben több a kiadó ingatlan, mint a vármegye többi részén. Ennek köszönhető, hogy az albérlőkért folytatott harc is nagyobb, ami lehetőséget biztosít az ármérsékléshez, így újabb olcsó albérletek jelenhetnek meg a kínálatban.

Belefér a Top5 kategóriába ez a szépen felújított pápai garzon is

Kép: jofogas.hu

Esélyes, hogy hamar bérlőre talál ez a havi 120.000 forintért hirdetett, felújított ingatlan is.

Mire számíthat a bérlő?

Bár a vármegyei árak elmaradnak a fővárosban tapasztalt szintektől, a bérlőknek így is sokszor mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A legolcsóbb lakások általában gyorsan elkelnek, különösen a tanévkezdés környékén. A szakértők szerint a jelenlegi tendencia nem ígér jelentős árcsökkenést: az albérletárak inkább a stabilan magas szintet tartják, miközben a kínálat korlátozott.