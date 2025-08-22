A gyár bezár, a Medve megmarad

Átszervezi magyarországi működését a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt., korábbi nevén Pannontej: a cég döntése értelmében Répcelakon befejezi az ömlesztett sajt gyártását, miközben Veszprémben tovább erősíti a termelést – közölte a vállalat a közelmúltban az MTI-vel. Az átszervezés célja az ügyvitel, valamint az ellátási lánc biztonságának és fenntarthatóságának biztosítása.

A Savencia Veszprémben és a németországi Kemptenben folytatja az ömlesztett sajt gyártását.

Fotó: Cseh Gábor/vaol

Répcelakon megszűnik az ömlesztett sajt gyártása

A vállalat kiemelte, hogy Veszprém az elmúlt években stratégiai központtá vált: több millió eurós beruházással alakították ki itt a panírozott termékek európai gyártási és kutatás-fejlesztési bázisát, további fejlesztések is várhatók. A répcelaki üzem bezárása hosszú folyamat vége, amely során minden lehetőséget megvizsgáltak a hatékonyság növelése érdekében. A gyár kihasználtsága az utóbbi időben alacsony volt, és a korszerűsítés olyan költséges beruházást igényelt volna, amely gazdaságilag nem lett volna indokolt, így a gyártás hosszú távon nem fenntartható. A tervek szerint az ömlesztett sajt gyártása fokozatosan a németországi Kempten korszerű üzemébe kerül át.

Az átszervezés a Savencia európai ipari stratégiájának része, amely a gyártási tevékenységek hatékonyabb elosztását és a stratégiailag fontos telephelyek megerősítését célozza. A vállalat továbbra is elkötelezett a magyar piac és a helyi gyártás mellett, és biztosítani szeretné, hogy a Medve és a Karaván sajt hosszú távon is jelen legyen a hazai üzletek polcain. A termékek minősége és megjelenése változatlan marad.

A Savencia adatai szerint 2024-ben 23,8 milliárd forintos nettó árbevételt ért el Magyarországon, ebből 9,1 milliárd származott exportból. Egy évvel korábban a nettó árbevétel 23,4 milliárd forint, az exportértékesítés pedig 9,3 milliárd forint volt.

2018-2019-ben a vállalat jelentős, többmilliárdos beruházással új gyárépületet, raktárat, gyártósorokat és regionális kutatás-fejlesztési központot hozott létre Veszprémben. Ekkor a panírozott termékek gyártósorát a cseh hesovi üzemből áthelyezték az új magyar központba. Korábbi átszervezésük során, például 2021-ben, a zalaegerszegi sajtüzemet hasonló okokból szüntették meg.