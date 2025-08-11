Önkéntesként segítőkutyákat nevel a tapolcai rendőr és felesége

"Az egyik legnehezebb pillanat az, amikor el kell válni a saját nevelt kutyánktól" – mondja Bacsa Ákos főtörzsőrmester, aki a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársaként nap mint nap komoly feladatokat lát el, ám szabadidejében egy különleges küldetésnek hódol. Bacsa Ákos és párja önkéntesként leendő segítőkutyák nevelésével foglalkoznak a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány számára - számolt be róla a Zsaru Magazin.

Bacsa Ákos leendő vakvezető kutyákat nevel nagy szeretettel

Fotó: Zsaru Magazin/aceboook

Önkéntes kutyanevelők

Az egy-másfél éves korukig tartó nevelés során a labradorkölykök megtanulják az alapvető fegyelmi szabályokat és a társas együttélés fortélyait. Ezt követően a kutyákat visszaadják az alapítvány szakembereinek, akik fél éves speciális képzés után látás- vagy mozgássérült emberek segítőivé képezik ki őket. Nem ritka, hogy egyes kutyák terápiás feladatot kapnak, hiszen az alapítvány sokoldalúan készíti fel őket a segítségnyújtásra.

A Bacsa házaspár három éve csatlakozott a programhoz. Az első nevelt kutyájuk, az öt hónapos Unka, aki azóta már a kiképzők gondozásában folytatta útját, szép példája annak a gondoskodásnak és odaadásnak, amit a nevelők nap mint nap nyújtanak. „Az alapítvány legfontosabb kérése az volt: neveljünk egy boldog kutyát” – emlékszik vissza Ákos. Bár a boldogság a legfőbb cél, a fegyelem és az együttműködés elsajátítása is elengedhetetlen, hiszen a későbbiekben a kutyák életeket segítenek majd.

A nevelési időszak alatt Unkát szinte mindenhová magukkal vitték: boltokba, közterületekre, baráti összejövetelekre, hogy a lehető legtöbb helyzethez hozzászokjon. Ez azonban nem volt mindig egyszerű, hiszen Ákos munkája és sporttevékenységei miatt néha otthon kellett hagyni a kutyát. Az egy-másfél év alatt azonban Unka egyre fegyelmezettebb és okosabb lett, és amikor elérkezett az elválás ideje, a nevelők szívében komoly érzelmek kavarogtak. „Igen, hullottak a könnyek” – vallja be Ákos.

Azóta több kutyát is neveltek: Cseresznyét, aki egy mozgáskorlátozott fiatalember társaként Sopronban él, és jelenleg Traminit, aki hamarosan megkezdi a haladó képzést.

