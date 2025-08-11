augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkéntes munka

1 órája

Önkéntesként segítőkutyákat nevel a tapolcai rendőr és felesége

Címkék#pillanat#kapcsolatban#példája#nap

Bacsa Ákos és párja önkéntesként leendő segítőkutyák nevelésével foglalkoznak Tapolcán.

Veol.hu

"Az egyik legnehezebb pillanat az, amikor el kell válni a saját nevelt kutyánktól" – mondja Bacsa Ákos főtörzsőrmester, aki a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársaként nap mint nap komoly feladatokat lát el, ám szabadidejében egy különleges küldetésnek hódol. Bacsa Ákos és párja önkéntesként leendő segítőkutyák nevelésével foglalkoznak a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány számára - számolt be róla a Zsaru Magazin.

Bacsa Ákos önkéntes leendő vakvezető kutyákat nevel nagy szeretettel. Fotó: Zsaru magazin faceboook
Bacsa Ákos leendő vakvezető kutyákat nevel nagy szeretettel
 Fotó:  Zsaru Magazin/aceboook

Önkéntes kutyanevelők

Az egy-másfél éves korukig tartó nevelés során a labradorkölykök megtanulják az alapvető fegyelmi szabályokat és a társas együttélés fortélyait. Ezt követően a kutyákat visszaadják az alapítvány szakembereinek, akik fél éves speciális képzés után látás- vagy mozgássérült emberek segítőivé képezik ki őket. Nem ritka, hogy egyes kutyák terápiás feladatot kapnak, hiszen az alapítvány sokoldalúan készíti fel őket a segítségnyújtásra.

A Bacsa házaspár három éve csatlakozott a programhoz. Az első nevelt kutyájuk, az öt hónapos Unka, aki azóta már a kiképzők gondozásában folytatta útját, szép példája annak a gondoskodásnak és odaadásnak, amit a nevelők nap mint nap nyújtanak. „Az alapítvány legfontosabb kérése az volt: neveljünk egy boldog kutyát” – emlékszik vissza Ákos. Bár a boldogság a legfőbb cél, a fegyelem és az együttműködés elsajátítása is elengedhetetlen, hiszen a későbbiekben a kutyák életeket segítenek majd.

A nevelési időszak alatt Unkát szinte mindenhová magukkal vitték: boltokba, közterületekre, baráti összejövetelekre, hogy a lehető legtöbb helyzethez hozzászokjon. Ez azonban nem volt mindig egyszerű, hiszen Ákos munkája és sporttevékenységei miatt néha otthon kellett hagyni a kutyát. Az egy-másfél év alatt azonban Unka egyre fegyelmezettebb és okosabb lett, és amikor elérkezett az elválás ideje, a nevelők szívében komoly érzelmek kavarogtak. „Igen, hullottak a könnyek” – vallja be Ákos.

Azóta több kutyát is neveltek: Cseresznyét, aki egy mozgáskorlátozott fiatalember társaként Sopronban él, és jelenleg Traminit, aki hamarosan megkezdi a haladó képzést.

További részletek és fotók a Zsaru Magazin Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu