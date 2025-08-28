„Gyüttmentből" lokálpatrióta – Andit a Bakony szívében mindenki ismeri, most el is ismerték munkáját

Gratulálunk Felföldi Andreának, aki a bakonybéli falunapon a Bakonybélért Emlékérem kitüntetést kapta meg az önkormányzattól! Andi már 11 éve hónapról hónapra szerkeszti a Bakonybéli Hírmondót, ezért is alakított ki vele lapunk jó kapcsolatot. Ám mielőtt részleteznénk, miért különleges a közösségért végzett munkája, meg kell említenünk, hogy a jutalmazások sora azért is némiképp rendhagyó volt idén a Bakony szívében, mert a monostoráról híres település önkormányzata civil szervezetek, közösségek munkáját köszönte meg.

Önkormányzati elismerés – Idén a Bakonybélért Emlékérem kitüntetettje Felföldi Andrea lett. A falunapon Márkus Zoltán polgármestertől vette át az elismerést.

Az önkormányzat a saját dolgozóival csak a kötelező, elvárt feladatoknak tudna eleget tenni. A település gazdagításában, a kulturális élet szervezésében elengedhetetlen a segítség. Szerencsére Bakonybélben több olyan civil szervezet is van, amely önállóan vagy az önkormányzattal együttműködve programokat szervez

– szögezte le az ünnepségen Márkus Zoltán polgármester.

Az önként vállalt munka elismeréseként az idei falunapon díszoklevelet kapott

a Szent Gellért tagiskola pedagógusközössége,

a Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület,

és a Szent Mauríciusz Alapítvány többek közt kiemelkedő színvonalú zenei programok rendezéséért, a turisztikai vonzerő fejlesztéséért.

Az önkormányzattól lapunkhoz eljuttatott tájékoztatás szerint a Bakonybélért Emlékérem kitüntetettje ebben az évben Felföldi Andrea lett.

Budapestről költözött Bakonybélbe férjével, már csaknem három évtizede. Kezdettől fogva mindketten úgy gondolták, hogy kötelességük választott életterük érdekében korábbi kapcsolataikat és tapasztalataikat felhasználni, így gazdagítani, jobbítani a helyiek életét. Így lett a falunak új tűzoltóautója és kezdődött el a lepusztult és bezárt tájház felújítása. Utóbbi érdekében kezdeményezték a Guzmics Izidor egyesület megalapítását, amelynek első elnöke Andrea volt, aki a tájház 2002-es megnyitása óta mintegy 30 időszaki kiállítást rendezett és számos közösségi rendezvényt szervezett az épületegyüttesben.

Bakonybélbe költözése évétől 15 esztendőn át volt a falu könyvtárosa, a 2000-es évek elejétől, az internet terjedésétől valódi szolgáltatóközponttá fejlesztette azt.

A bakonybéli önkormányzat képviselő-testületi tagjaként a faluközösség összefogását tartotta kiemelt feladatának.

Bonyolította a Kisfaludy-sír helyreállítására, majd a Magnólia-liget létrehozására indított adománygyűjtéseket, a Közösségek Hete programsorozatokat.

Rendezte, rendezi a Mindenki Karácsonya műsorait és még számos közösségi megmozdulást.

Szervezője az Énekmondók Emlékezete, a Teremtés napjai rendezvényeknek, a 2018-as Ezeréves Falvak Napjának.

Munkái közül ma is láthatók a Petőfi utcai tematikus út és a Millenniumi park információs táblái.

Több mint egy évtizede hónapról hónapra szerkeszti a Bakonybéli Hírmondót.

Jelenleg a Települési Értéktár Bizottság elnöki tisztét tölti be.