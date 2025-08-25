augusztus 25., hétfő

Állami kitüntetés a Széchenyi-gyűjtőnek

A közösségért élő és tevékenykedő hölgyeket díjaztak a Bakonyban

Elismerésben részesült a Bakony fővárosában két olyan hölgy, akit Zircen sokan szeretnek, önzetlen karitatív és kulturális tevékenységükért is. Önkormányzati ünnepségen vették át díjaikat. Történelmünk ismerője, Széchenyi zirci rajongója pedig állami kitüntetést kapott. 

A zirci önkormányzat a felületén adott arról tájékoztatást, hogy Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Ulrich Józsefnének, aki megalakulásától kezdve aktív tagja a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportjának, 17 éven át a vezetője is volt. A karitászcsoport sokrétű munkájáról többek közt itt és itt írtunk.

Szintén főként a Bakony fővárosában tevékenykedik Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke, aki ugyancsak a zirci önkormányzat Pro Urbe Emlékérmét vehette át nemrégiben. Az egyesület, amelynek Wenczel Zsuzsanna megalapítása óta az egyik legaktívabb tagja, sokrétű tevékenységet végez, erről többek közt itt és itt írtunk.

Gratulálunk azoknak, akiknek a munkáját a zirci önkormányzat Pro Urbe Emlékéremmel ismerte el!

Önkormányzati ünnepség

Szintén az önkormányzati ünnepségen hangzott el, hogy Egervölgyi Dezső, a Pro Urbe-díjas Zirci Országzászló Alapítvány alapító tagja, Zirc Város Díszpolgára a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült. A korábban róla szóló cikkünkkel köszöntjük

 

