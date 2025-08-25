A közösségért élő és tevékenykedő hölgyeket díjaztak a Bakonyban

A zirci önkormányzat a felületén adott arról tájékoztatást, hogy Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Ulrich Józsefnének, aki megalakulásától kezdve aktív tagja a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportjának, 17 éven át a vezetője is volt. A karitászcsoport sokrétű munkájáról többek közt itt és itt írtunk.

Forrás: zirci önkormányzat

Szintén főként a Bakony fővárosában tevékenykedik Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke, aki ugyancsak a zirci önkormányzat Pro Urbe Emlékérmét vehette át nemrégiben. Az egyesület, amelynek Wenczel Zsuzsanna megalapítása óta az egyik legaktívabb tagja, sokrétű tevékenységet végez, erről többek közt itt és itt írtunk.

Forrás: Zirci önkormányzat

Gratulálunk azoknak, akiknek a munkáját a zirci önkormányzat Pro Urbe Emlékéremmel ismerte el!

Önkormányzati ünnepség

Szintén az önkormányzati ünnepségen hangzott el, hogy Egervölgyi Dezső, a Pro Urbe-díjas Zirci Országzászló Alapítvány alapító tagja, Zirc Város Díszpolgára a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült. A korábban róla szóló cikkünkkel köszöntjük.