Online csalás

Akcióban a „titkos ügynök": 48 millió forint tűnt el egy veszprémi nő bankszámlájáról

Egy veszprémi nő 48 millió forintot vesztett el egy online csalás során, amelyben egy „titkos ügynök” játszotta a főszerepet. A sértett gyorsan bizalmat szavazott a csalónak, aki folyamatos pénzkérésekkel manipulálta áldozatát.

Balogh Rebeka

Egy Veszprémben élő nő, aki online csalás áldozata lett, két éve a WhatsApp alkalmazáson keresztül ismerkedett meg egy beszélgetőpartnerével, aki mindvégig egy bagdadi katonai szervezet tagjának, "titkos ügynöknek" adta ki magát – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala.

Online csalás áldozata lett egy veszprémi nő, jelentős összeg tűnt el. Forrás: illusztráció / Balogh Rebeka
Online csalás áldozata lett egy veszprémi nő, jelentős összeg tűnt el
Forrás: illusztráció / Balogh Rebeka

Érzelmekre ható online csalás

A csaló érzelmekre ható stílusban építette ki a bizalmat, majd nagy értékű pénzt tartalmazó csomag kézbesítésének segítését kérte. A nő többször különböző összegeket utalt el vámkezelés, jutalék és járulék címen egy ismeretlen bankszámlára, összesen 48 millió forintot. A „titkos ügynök” mindvégig pénzvisszafizetéssel hitegette a sértettet, ám arra nem került sor, így nyilvánvalóvá vált számára, hogy csalás áldozata lett.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy senki ne higgyen egy online felületen hamar szimpatikussá váló, nagyon bizalmas stílusban kommunikáló személynek. A sértett esetéből látható, hogy az online csalás során a csalók érzelmi manipulációval építik ki a bizalmat, majd pénzt kérnek. Amikor ismeretlenek férkőznek a bizalmába és pénzt kérnek, minden esetben csalókkal van dolga - figyelmeztet a rendőrség.

A megelőzéshez és az online csalások felismeréséhez további hasznos információkat a KiberPajzs oldalán találhat.

 

