Ónodi Eszter a Balatonon: így bűvölte el követőit

A Balaton partján mindenki tekintete rá szegeződött, ahogy a nyári napsütésben pózolt. Ónodi Eszter mindenkit elbűvölt a különleges megjelenésével.

Veol.hu

Ónodi Eszter legújabb Instagram-posztjában két képet osztott meg – az egyiken a Balatonon pózol, a másikon pedig éppen saját készítésű fehér strandruháját horgolja.

Ónodi Eszter saját készítésű strandruhájában a Balatonon. Forrás: instagram / eszter_onodi
Ónodi Eszter saját készítésű strandruhájában a Balatonon.
Forrás: instagram / eszter_onodi

Ónodi Eszter kreatív nyári megjelenése

A Jászai Mari-díjas színésznő hajózni volt, és a kommentek tanúsága szerint sokan nem gondolták volna az Aranyélet és a Meseautó szereplőjéről, hogy horgolni is tud. Fotói azt mutatják, hogy a kreativitás nemcsak hobbi számára, hanem látványos nyári stíluselem is, ami egyedi és stílusos megjelenést kölcsönöz neki.

 

