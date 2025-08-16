Ónodi Eszter a Balatonon: így bűvölte el követőit

Ónodi Eszter legújabb Instagram-posztjában két képet osztott meg – az egyiken a Balatonon pózol, a másikon pedig éppen saját készítésű fehér strandruháját horgolja.

Ónodi Eszter saját készítésű strandruhájában a Balatonon.

Forrás: instagram / eszter_onodi

Ónodi Eszter kreatív nyári megjelenése

A Jászai Mari-díjas színésznő hajózni volt, és a kommentek tanúsága szerint sokan nem gondolták volna az Aranyélet és a Meseautó szereplőjéről, hogy horgolni is tud. Fotói azt mutatják, hogy a kreativitás nemcsak hobbi számára, hanem látványos nyári stíluselem is, ami egyedi és stílusos megjelenést kölcsönöz neki.