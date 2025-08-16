Celeb hír
1 órája
Ónodi Eszter a Balatonon: így bűvölte el követőit
A Balaton partján mindenki tekintete rá szegeződött, ahogy a nyári napsütésben pózolt. Ónodi Eszter mindenkit elbűvölt a különleges megjelenésével.
Ónodi Eszter legújabb Instagram-posztjában két képet osztott meg – az egyiken a Balatonon pózol, a másikon pedig éppen saját készítésű fehér strandruháját horgolja.
Ónodi Eszter kreatív nyári megjelenése
A Jászai Mari-díjas színésznő hajózni volt, és a kommentek tanúsága szerint sokan nem gondolták volna az Aranyélet és a Meseautó szereplőjéről, hogy horgolni is tud. Fotói azt mutatják, hogy a kreativitás nemcsak hobbi számára, hanem látványos nyári stíluselem is, ami egyedi és stílusos megjelenést kölcsönöz neki.
Ezt ne hagyja ki!Augusztus 20.
16 órája
Ég és víz találkozása a Balaton közepén – tűzijáték, pezsgő és hullámok!A Balaton közepéről élvezheted az augusztusi fényshow minden pillanatát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre