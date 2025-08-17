augusztus 17., vasárnap

Van, ami sose kopik el

1 órája

Találja ki, mennyiért hirdetik itthon ezt a korhű Opel-replikát!

Címkék#Opel Grand Prix#replika#versenyautó#múzeumi

A múlt század elejének autósportját idézi meg az Opel Grand Prix 1913 korhű másolata, amely most a hazai autópiacon is feltűnt. A működőképes veteránreplika nemcsak technikatörténeti különlegesség, hanem ár-érték arányban is vonzó darab.

1913-ban az Opel mérnökei merész célt tűztek ki: megalkotni egy olyan versenyautót, amely a francia Grand Prix-futamon felveszi a versenyt a kor nagyjaival. A cél érdekében egy teljesen új konstrukció született – a 4,0 literes, soros négyhengeres motor közel 100 lóerőt tudott, a könnyített karosszéria és a négyfokozatú váltó pedig a sebességet szolgálta. A típus kizárólag ebben az évben készült, mindössze néhány példányban, kifejezetten versenycélokra. Bár látványos győzelmeket nem aratott, az Opel Grand Prix bebizonyította, hogy a német gyártó technikai tudása felér a nemzetközi élmezőnyéhez. Egyetlen szezon elég volt ahhoz, hogy a modell a veteránautó-rajongók körében halhatatlanná váljon.

Veterán csoda: az 1913-as Opel a múlt versenypályáinak szellemét kelti új életre
Veterán csoda: az 1913-as Opel a múlt versenypályáinak szellemét kelti új életre
Fotó: használtautó.hu

Korhű replika formájában született újjá a század elején gyártott Opel

Az elmúlt évszázad autósportos szellemisége ezzel a replikával újra kézzelfoghatóvá válik. Az Opel Grand Prix 1913 nem csupán egy jármű, hanem élő történelem, amely a múlt versenypályáinak izgalmát hozza közel a mai kor emberéhez. Ritka alkalom, hogy valaki ilyen közel kerülhet egy letűnt korszak gépcsodájához – a replika pedig nem múzeumi darabként, hanem működő, beindítható formában őrzi az autózás hőskorának hangulatát. Árcímkét is ragasztottak rá: A tulajdonos 52 000 000 forintért kínálja ezt a veterán csodát az egyik legnépszerűbb hazai portál kínálatában.
 

A kategóriában jelenleg egyedülállónak számít ez a négykerekű, ehhez mérten került rá az árcédula is
Fotó: hasznatauto.hu

 

A Kit Cars & Replica kategóriában az Autotrader adatai szerint az átlagár ~68 000 USD (azaz kb. 25 millió Ft), a szélsőértékek között pedig 6 400–280 000 USD közötti árak fordulnak elő. Ugyan nem Opel, de az 1927-es Bugatti Type 35 Grand Prix replikája például árverésen ~249 200 USD-t ért el (mai árfolyamon több mint 90 millió Ft). Tekintettel a típus ritkaságára, korhűségére és működőképes állapotára – mind olyan tulajdonságok, amiket a gyűjtők nagyra értékelnek –, az ár a várható felső középkategóriában mozog, és nagyjából reálisnak mondható.

 

 

