Orosz Barbi megmutatta, micsoda provokáció történt vele a Balatonnál

A Tűsarok műsorvezetője ismét gondoskodott róla, hogy követői mosollyal zárják a napot. Orosz Barbi a közösségi oldalán osztotta meg legfrissebb élményeit, amelyek tökéletesen visszaadják a nyár könnyedségét és játékosságát. Bejegyzésében arról mesélt, hogy mennyi apró élmény várja a tó partján azokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak.

Orosz Barbi vidám posztja fagyiról, hattyúkról és balatoni nyárról szól

Fotó: Tűsarok Orosz Barbarával/Facebook

Orosz Barbi mosolyt csal mindenki arcára

„Van itt minden kérem… Gyorsan olvadó fagyi a szoknyán (is), hattyúk, virágos park olyan játékokkal, amiket simán kipróbálnék… sétahajózás… És cuccok, amiket a tó provokált ki belőlem. Ezért érdemes volt lejönni a hegyről! Jó nyaralást Mindenkinek!” – írta Facebook-oldalán mosolygós hangulatjelekkel kísérve.

A rövid, ám annál vidámabb poszt tökéletes nyári hangulatot áraszt: minden benne van, ami egy felhőtlen pihenéshez kellhet. Egy olvadó fagylalt, a vízen úszó hattyúk, egy virágos park, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt jól szórakozhatnak, valamint a sétahajózás élménye - mindezek együtt teremtik meg azt a hangulatot, amely miatt oly sokan keresik fel a nyári hónapokban a Balatont.

Barbi stílusára jellemzően ezúttal sem hagyta ki a játékosságot: posztjából sugárzik a könnyedség, az önirónia és a jókedv, amely követői körében is népszerűvé teszi a bejegyzéseit. A tóparti pillanatokról készült írás egyfajta „nyárreceptként” is értelmezhető: elég kilépni a megszokott hétköznapokból, és máris apró csodákat találhatunk magunk körül. Követői közül sokan egyetértettek vele abban, hogy a Balaton partja minden évben tartogat meglepetéseket.