augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyár

21 perce

Orosz Barbi megmutatta, micsoda provokáció történt vele a Balatonnál

Címkék#balatoni#A tűsarok#hattyúk park#fagylalt

A nyár legjobb pillanatai sokszor a váratlan élményekből születnek. Ezekről mesélt legutóbbi posztjában Orosz Barbi, aki a Balaton partján kapcsolódott ki.

Veol.hu

A Tűsarok műsorvezetője ismét gondoskodott róla, hogy követői mosollyal zárják a napot. Orosz Barbi a közösségi oldalán osztotta meg legfrissebb élményeit, amelyek tökéletesen visszaadják a nyár könnyedségét és játékosságát. Bejegyzésében arról mesélt, hogy mennyi apró élmény várja a tó partján azokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak.

Orosz Barbi vidám posztja fagyiról, hattyúkról és balatoni nyárról szól Fotó: Tűsarok Orosz Barbarával facebook
Orosz Barbi vidám posztja fagyiról, hattyúkról és balatoni nyárról szól 
Fotó: Tűsarok Orosz Barbarával/Facebook

Orosz Barbi mosolyt csal mindenki arcára

„Van itt minden kérem… Gyorsan olvadó fagyi a szoknyán (is), hattyúk, virágos park olyan játékokkal, amiket simán kipróbálnék… sétahajózás… És cuccok, amiket a tó provokált ki belőlem. Ezért érdemes volt lejönni a hegyről! Jó nyaralást Mindenkinek!” – írta Facebook-oldalán mosolygós hangulatjelekkel kísérve.

A rövid, ám annál vidámabb poszt tökéletes nyári hangulatot áraszt: minden benne van, ami egy felhőtlen pihenéshez kellhet. Egy olvadó fagylalt, a vízen úszó hattyúk, egy virágos park, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt jól szórakozhatnak, valamint a sétahajózás élménye - mindezek együtt teremtik meg azt a hangulatot, amely miatt oly sokan keresik fel a nyári hónapokban a Balatont.

Barbi stílusára jellemzően ezúttal sem hagyta ki a játékosságot: posztjából sugárzik a könnyedség, az önirónia és a jókedv, amely követői körében is népszerűvé teszi a bejegyzéseit. A tóparti pillanatokról készült írás egyfajta „nyárreceptként” is értelmezhető: elég kilépni a megszokott hétköznapokból, és máris apró csodákat találhatunk magunk körül. Követői közül sokan egyetértettek vele abban, hogy a Balaton partja minden évben tartogat meglepetéseket.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu