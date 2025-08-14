augusztus 14., csütörtök

Felejthetetlen élmény

1 órája

Osvárt Andrea ámulatba esett a Veszprémi Állatkerttől

A Veszprémi Állatkert a nyár egyik legkedveltebb programja lehet a látogatók számára. Osvárt Andrea is ámulatba ejtőnek találta a természetközeli és barátságos élményt.

Veol.hu

A nyár egyik legkellemesebb élményének nevezte a Veszprémi Állatkert látogatását. Osvárt Andrea színésznő a Facebook-oldalán osztotta meg benyomásait, és kiemelte: bár több külföldi állatkertben is járt már, a veszprémi intézmény különösen elnyerte a tetszését.

Osvárt Andrea a családjával a Veszprémi Állatkertben  Fotó: Osvárt Andrea/Facebook
Osvárt Andrea a családjával a Veszprémi Állatkertben 
Fotó: Osvárt Andrea/Facebook

Osvárt Andrea meglátogatta a Veszprémi Állatkertet

„El vagyunk ájulva! Még sosem jártam a Veszprémi Állatkertben, de az idei nyáron az egyik legjobb élményünk volt” – írta Andrea. Hangsúlyozta, hogy a természetközeli környezet, a barátságos hangulat és az állatok kiváló életkörülményei tették különlegessé a látogatást.

A színésznő véleménye szerint a Veszprémi Állatkert olyan élményt nyújt, amelyet a külföldi intézményekkel összehasonlítva is kiemelkedőnek talál. A látogatás során Andrea különösen örült annak, hogy az állatoknak tágas, természetes környezetet biztosítanak, így jól érzik magukat.

A bejegyzés gyorsan nagy visszhangot váltott ki, több rajongó és állatkert-látogató is kommentelte a posztot, megosztva saját pozitív tapasztalataikat. Osvárt Andrea élménye rámutat arra, hogy a hazai állatkertek is világszínvonalú élményt tudnak nyújtani a látogatóknak, és a természetközeli gondoskodás mind az állatok, mind az emberek számára élményt jelent

 

