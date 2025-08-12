200 ezer forintos ösztöndíj a veszprémi egyetemistáknak

Veszprém városa idén is jelentős tanulmányi ösztöndíjjal támogatja a tehetséges és szorgalmas fiatalokat. Az egyszeri, 200 ezer forintos támogatás két kategóriában pályázható, ezzel segítve a felsőoktatásban tanuló veszprémi hallgatók előrehaladását. Veszprém célja, hogy ezzel a támogatással ösztönözze a fiatalokat tanulmányaik sikeres folytatására, és erősítse a városhoz való kötődésüket. Az ösztöndíj nemcsak anyagi segítséget nyújt, hanem elismerést is jelent a kiemelkedő teljesítményért.

Két kategóriában lehet pályázni az egyetemistáknak

Fotó: pexels.com

Ösztöndíj az egyetemistáknak pályázat

Az első kategória azoknak a fiataloknak szól, akik legkorábban 2022-ben érettségiztek, 2025-ben alap- vagy osztatlan képzésre nyertek felvételt, és tanulmányi, sport-, művészeti vagy önkéntes munkában kiemelkedő eredményeket értek el. Ebben a körben összesen öt hallgató kaphat támogatást.

A második kategória azoknak ad lehetőséget, akik szintén 2022-ben vagy később érettségiztek, 2025-ben kezdik meg tanulmányaikat, és veszprémi székhelyű felsőoktatási intézményben folytatják képzésüket. Itt három fiatal részesülhet ösztöndíjban.

A pályázatok benyújtási határideje 2025. augusztus 31., a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell leadni. Az elbírálásról szeptember 30-ig születik döntés. Az ösztöndíj célja, hogy erősítse a helyi tehetségek megtartását, és támogassa őket a tanulmányi sikerek elérésében. További információk itt olvashatók.