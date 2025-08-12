augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

23 perce

200 ezer forintos ösztöndíj a veszprémi egyetemistáknak

Címkék#Veszprém#felsőoktatási#tanulmány#ösztöndíj

Veszprém idén is tanulmányi ösztöndíjjal segíti a fiatalokat. A támogatás célja a helyi tehetségek elismerése és ösztönzése

Veol.hu

Veszprém városa idén is jelentős tanulmányi ösztöndíjjal támogatja a tehetséges és szorgalmas fiatalokat. Az egyszeri, 200 ezer forintos támogatás két kategóriában pályázható, ezzel segítve a felsőoktatásban tanuló veszprémi hallgatók előrehaladását. Veszprém célja, hogy ezzel a támogatással ösztönözze a fiatalokat tanulmányaik sikeres folytatására, és erősítse a városhoz való kötődésüket. Az ösztöndíj nemcsak anyagi segítséget nyújt, hanem elismerést is jelent a kiemelkedő teljesítményért.

Két kategóriában lehet pályázni az egyetemistáknak
Fotó: pexels.com

Ösztöndíj az egyetemistáknak pályázat 

Az első kategória azoknak a fiataloknak szól, akik legkorábban 2022-ben érettségiztek, 2025-ben alap- vagy osztatlan képzésre nyertek felvételt, és tanulmányi, sport-, művészeti vagy önkéntes munkában kiemelkedő eredményeket értek el. Ebben a körben összesen öt hallgató kaphat támogatást. 

A második kategória azoknak ad lehetőséget, akik szintén 2022-ben vagy később érettségiztek, 2025-ben kezdik meg tanulmányaikat, és veszprémi székhelyű felsőoktatási intézményben folytatják képzésüket. Itt három fiatal részesülhet ösztöndíjban.

A pályázatok benyújtási határideje 2025. augusztus 31., a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell leadni. Az elbírálásról szeptember 30-ig születik döntés. Az ösztöndíj célja, hogy erősítse a helyi tehetségek megtartását, és támogassa őket a tanulmányi sikerek elérésében. További információk itt olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu