augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
475 millió forint a tét

1 órája

Ötös lottó eredmények: a hét nyerőszámai

Címkék#főnyeremény#játék#joker#ötös lottó

A 33. héten az ötös lottón elnyerhető összeg 475 millió Ft. Mutatjuk a nyerőszámokat

Veol.hu
Ötös lottó eredmények: a hét nyerőszámai

Forrás: sikerado.hu

Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki, a játék főnyereménye 475 millió forint. Emellett a Joker nyerőszámait is kihúzták. 

Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki
Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki
Forrás: Femina

A Joker nyerőszámai:

  • 3
  • 6
  • 5
  • 3
  • 4
  • 8

Telitalálatos szelvény nem született, így jövőhéten 260 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.

 

Az ötös lottó nyerőszámok:

  1.  6
  2. 39
  3. 23
  4. 61
  5.  59

(Emelkedő sorrendben: 6, 23, 39, 59 ,61)

2 találatos 56.492 db, ami szelvényenként 3.240 Ft

3 találatos 2.022 db, ami szelvényenként 23.920 Ft

4 találatos 30 db, ami szelvényenként  1.471.870 Ft

Telitalálatos szelvény nem született, így jövő héten 616 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu