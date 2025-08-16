475 millió forint a tét
Ötös lottó eredmények: a hét nyerőszámai
A 33. héten az ötös lottón elnyerhető összeg 475 millió Ft. Mutatjuk a nyerőszámokat
Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki, a játék főnyereménye 475 millió forint. Emellett a Joker nyerőszámait is kihúzták.
A Joker nyerőszámai:
- 3
- 6
- 5
- 3
- 4
- 8
Telitalálatos szelvény nem született, így jövőhéten 260 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.
Az ötös lottó nyerőszámok:
- 6
- 39
- 23
- 61
- 59
(Emelkedő sorrendben: 6, 23, 39, 59 ,61)
2 találatos 56.492 db, ami szelvényenként 3.240 Ft
3 találatos 2.022 db, ami szelvényenként 23.920 Ft
4 találatos 30 db, ami szelvényenként 1.471.870 Ft
Telitalálatos szelvény nem született, így jövő héten 616 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.
