Ötös lottó eredmények: a hét nyerőszámai

Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki, a játék főnyereménye 475 millió forint. Emellett a Joker nyerőszámait is kihúzták.

Az ötös lottó nyerőszámokat szombat este sorsolták ki

Forrás: Femina

A Joker nyerőszámai:

3

6

5

3

4

8

Telitalálatos szelvény nem született, így jövőhéten 260 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.

Az ötös lottó nyerőszámok:

6 39 23 61 59

(Emelkedő sorrendben: 6, 23, 39, 59 ,61)

2 találatos 56.492 db, ami szelvényenként 3.240 Ft

3 találatos 2.022 db, ami szelvényenként 23.920 Ft

4 találatos 30 db, ami szelvényenként 1.471.870 Ft

Telitalálatos szelvény nem született, így jövő héten 616 millió forint ütheti a szerencsés ember markát.