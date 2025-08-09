augusztus 9., szombat

Emőd névnap

475 millió forint vár gazdára az ötöslottón – íme a 32. hét nyerőszámai

Címkék#számok#főnyeremény#ötöslottó sorsolás

Az ötöslottó most kihúzott számai között ritkábban felbukkanó és ismétlődő nyerőszámok is szerepeltek.

Veol.hu

Ismét kisorsolták a hazai szerencsejátékok egyik legnépszerűbb játékának, az ötöslottónak a nyerőszámait, amelyek ezúttal sem hoztak telitalálatot, így tovább nő a főnyeremény összege.

A 32. heti ötöslottó számok

A 2025. 32. heti, augusztus 9-i ötöslottó-sorsoláson a következő számok kerültek ki a gömbből: 6, 24, 42, 53 és 61. A számhúzás ezúttal is izgalmasan alakult, hiszen a mezőny több részéről érkeztek találatok, a kisebb nyerőosztályokban szép számmal akadtak nyertesek, ám a főnyeremény most sem talált gazdára. Ez azt jelenti, hogy a jackpot tovább halmozódik, így a következő héten már 475 millió forint ütheti a szerencsés ötöslottó-nyertes markát. A jövő heti sorsolás dátuma 2025. augusztus 16.

 

 

