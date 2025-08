Otthon Start 2025: új korszak kezdődik a lakáshitelpiacon

A konstrukció használt és új lakásokra, valamint építkezésre is felhasználható, így minden élethelyzetre kínál megoldást. A maximális vételár, ameddig a hitel igénybe vehető, 100 millió forint, ami egyaránt lefedi a kisebb vidéki ingatlanokat és a közepes városi lakásokat. Az Otthon Start elemei több, eddig létrejött finanszírozási formával tudnak frigyre lépni, mutatjuk ezeket.

Az Otthon Start programmal sok vásárló jut az átlagnál jobb hitel feltételekhez

Forrás: tudatos-konyveles.hu

Az Otthon Start egyik legnagyobb előnye a támogatások kombinálása

Az otthonteremtési program halmozható más állami támogatásokkal – így a pénzügyi előny többszörözhető. A kombinációk konkrét példákkal is jól szemléltethetők:

Csok Plusz

A hitelösszeg Csok Plusz támogatással és hitellel kiegészíthető. Például egy 80 millió forintos lakás esetén:

Otthon Start hitel: 50 millió Ft

Csok Plusz hitel: 22 millió Ft (minimum két gyermek vállalása esetén)

Így a vásárláshoz csak 8 millió Ft önerő szükséges, és a két program vételárkorlátja harmonizálható, hiszen a Csok Plusz jelenlegi 80 milliós plafonját a kormányzat a 100 milliós Otthon Start limithez igazítaná.

Falusi Csok

A Falusi Csok vissza nem térítendő támogatása és az ahhoz kapcsolódó hitel is kombinálható az Otthon Starttal. Ez a lehetőség főként a vidéki ingatlanpiacot mozdíthatja meg, új esélyt adva azoknak, akik felújításban vagy kisebb településen gondolkodnak.

Babaváró Hitel

A Babaváró hitel is beépíthető a rendszerbe, ráadásul akár önerőként is elfogadják, ha megfelelően igazoltan használják fel az ingatlanvásárláshoz. Ez a konstrukció különösen előnyös azok számára, akik családalapításon gondolkodnak, hiszen kamatmentes, és gyermek születése esetén részben vagy egészben vissza sem kell fizetni.

Felújítási támogatások

A hitel más célú támogatásokkal is kombinálható: az Energiahatékonysági felújítási hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program is kapcsolható hozzá, ha a vásárolt vagy meglévő ingatlan korszerűsítése is napirendre kerül.

Mekkora megtakarítást jelenthet mindez?

Egy 80 milliós ingatlannál – ha az Otthon Start és a Csok Plusz kombinációját vesszük – 72 millió forint támogatott hitelt lehet igénybe venni. Ennek havi törlesztése körülbelül 341 000 Ft, míg piaci kamatozás mellett ugyanez akár 486 000 Ft is lehetne. A különbség havonta 144 000 Ft megtakarítást jelent, nem beszélve a hosszú távú anyagi előnyökről.