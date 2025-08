Akár 44 millió forint megtakarítás 25 év alatt? Az Otthon Start lakáshitellel lehetséges lesz

A szeptembertől elérhető Otthon Start Program új korszakot nyithat az első lakást vásárlók számára. A fix 3 százalékos kamat, az alacsony önerő és a szabad felhasználhatóság olyan célcsoportokat is megszólít, akik eddig csak álmodtak saját otthonról. Hatalmas segítség a lakosság számára a külön erre a célra létrehozott oldal, ahol naprakész információkkal szolgál a kormány.

Az Otthon Start programban fix 3% kamat, alacsony önerő és kiszámítható törlesztés várja a lakás- és házvásárlókat.

Kép: koltozzbe.hu

Végre nem csak a kiváltságosok léphetnek a lakáspiacra – Kiknek szól az Otthon Start program?

Magyarországon a 40 év felettiek 80 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, míg a 18–40 éves korosztály esetében ez az arány alig 40 százalék. Az Otthon Start program célja éppen ennek a különbségnek a csökkentése: a fiatalokat, egyedülállókat, párokat és gyermekteleneket is beemeli az otthonteremtési támogatások körébe. Ellentétben a CSOK Plusz feltételeivel, itt nincs életkori korlátozás, nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás, mégis teljes értékű, biztonságos állami támogatást kap az igénylő.

Mitől más ez a hitel, mint a többi?

A program zászlóshajója a Fix 3% Lakáshitel, amely állami támogatással biztosított, akár 25 évre igénybe vehető konstrukció. Jelenleg a piaci hitelek 7–9%-os kamattal kínálják ugyanezt, ami hatalmas különbséget jelent a havi törlesztőrészletben:

Egy 50 millió forintos hitel piaci alapon: ~385 000 Ft/hó

Ugyanez a Fix 3% hitellel: ~237 000 Ft/hó

Havi különbség: ~150 000 Ft

25 év alatt megtakarítás: több mint 44 millió Ft

Ez a konstrukció nemcsak olcsóbb, de kiszámíthatóbb is, hiszen a kamat a futamidő végéig fix – nincs meglepetés, nincs emelkedő részlet, nincs inflációs kockázat.

Albérlet vagy saját lakás? Most tényleg választani lehet

A program egyik legnagyobb előnye, hogy sok településen már most is olcsóbb a havi törlesztőrészlet, mint egy közepes albérlet díja. Egy 30 milliós lakás megvásárlásához már 3 millió forintos önerő is elég , azaz 10 % önerő – ez pedig akár egy brüsszeli albérlet egyéves költségéből is kijön.

A kérdés tehát jogos: miért fizetnél valaki más lakásáért, ha ugyanannyi pénzért már a sajátod lehet?