1 órája
Otthon Start Program: megnyílt a beruházók központi információs oldala
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes oldala, amely a kormány új lakáspiaci kezdeményezésének központi felülete lesz – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az oldal a beruházók számára nyújt részletes információt arról, hogyan nyújthatják be elsőlakás-vásárlók számára tervezett lakásfejlesztési projektjeiket.
Az Otthon Start Program célja, hogy felgyorsítsa azokat az építkezéseket, amelyek kifejezetten a fiatal elsőlakás-vásárlók igényeit szolgálják. A kormány minden ilyen beruházást adminisztrációs könnyítésekkel segít, a feltételeknek megfelelő projektek pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaphatnak, így engedélyezésük jelentősen felgyorsulhat.
Otthon Start Program - Folyamatosan érkeznek a kérelmek
Kiemelt beruházásnak minősülhet minden olyan fejlesztés, ahol legalább 250 lakás épül, és ezeknek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start előírásainak. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a kormányzat már most több tucat projektet vizsgál, amelyek révén több mint tízezer új lakás építése indulhat el akár még 2025-ben. Az első ütemben elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban várható nagyszabású lakásépítés. A kormányzati várakozások szerint a program nemcsak az építőipar fellendítéséhez járulhat hozzá, hanem a bővülő kínálat révén a lakásárak mérséklődéséhez is - közölte Facebook-oldalán Panyi Miklós.
Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala ezen a linken található.