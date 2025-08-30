augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentés

1 órája

Otthon Start Program: megnyílt a beruházók központi információs oldala

Címkék#Panyi Miklós#adminisztrációs#Otthon Start Programiroda

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes oldala, amely a kormány új lakáspiaci kezdeményezésének központi felülete lesz – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az oldal a beruházók számára nyújt részletes információt arról, hogyan nyújthatják be elsőlakás-vásárlók számára tervezett lakásfejlesztési projektjeiket.

Veol.hu

Az Otthon Start Program célja, hogy felgyorsítsa azokat az építkezéseket, amelyek kifejezetten a fiatal elsőlakás-vásárlók igényeit szolgálják. A kormány minden ilyen beruházást adminisztrációs könnyítésekkel segít, a feltételeknek megfelelő projektek pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaphatnak, így engedélyezésük jelentősen felgyorsulhat.

Otthon Start Program - Gyorsabb engedélyezés a kiemelt beruházásoknak
Az Otthon Start Program az építőipar fellendítéséhez is hozzájárul
Forrás: Magyar Nemzet

Otthon Start Program - Folyamatosan érkeznek a kérelmek

Kiemelt beruházásnak minősülhet minden olyan fejlesztés, ahol legalább 250 lakás épül, és ezeknek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start előírásainak. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a kormányzat már most több tucat projektet vizsgál, amelyek révén több mint tízezer új lakás építése indulhat el akár még 2025-ben. Az első ütemben elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban várható nagyszabású lakásépítés. A kormányzati várakozások szerint a program nemcsak az építőipar fellendítéséhez járulhat hozzá, hanem a bővülő kínálat révén a lakásárak mérséklődéséhez is - közölte Facebook-oldalán Panyi Miklós.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala ezen a linken található. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu