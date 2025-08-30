Otthon Start Program: megnyílt a beruházók központi információs oldala

Az Otthon Start Program célja, hogy felgyorsítsa azokat az építkezéseket, amelyek kifejezetten a fiatal elsőlakás-vásárlók igényeit szolgálják. A kormány minden ilyen beruházást adminisztrációs könnyítésekkel segít, a feltételeknek megfelelő projektek pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaphatnak, így engedélyezésük jelentősen felgyorsulhat.

Az Otthon Start Program az építőipar fellendítéséhez is hozzájárul

Forrás: Magyar Nemzet

Otthon Start Program - Folyamatosan érkeznek a kérelmek

Kiemelt beruházásnak minősülhet minden olyan fejlesztés, ahol legalább 250 lakás épül, és ezeknek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start előírásainak. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a kormányzat már most több tucat projektet vizsgál, amelyek révén több mint tízezer új lakás építése indulhat el akár még 2025-ben. Az első ütemben elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban várható nagyszabású lakásépítés. A kormányzati várakozások szerint a program nemcsak az építőipar fellendítéséhez járulhat hozzá, hanem a bővülő kínálat révén a lakásárak mérséklődéséhez is - közölte Facebook-oldalán Panyi Miklós.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala ezen a linken található.