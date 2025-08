Elindult az Otthon Start Program hivatalos weboldala

A kormány ígéretéhez híven szombat reggel indult el a program hivatalos oldala a kormányzati portálon, ahol a látogatók részletes, naprakész információkat találhatnak a támogatás feltételeiről. A vg.hu átfogó összefoglalót közölt az Otthon Start Program által kínált konstrukcióról.

Az Otthon Start Program lakásvásárláshoz is kiváló hitellehetőséget kínál

Fotó: Napló

Az Otthon Start Program alapjai

A weboldalon minden fontos kérdésre választ kaphatunk:

Kik jogosultak a programra?

Mire fordítható a hitel?

Hogyan működik a 3%-os kamatozás?

Emellett segítő videók is elérhetők, amelyek még könnyebbé teszik az eligazodást az Otthon Start Program részleteiben.

