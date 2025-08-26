augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kutyák világnapja

1 órája

Ovádi Péter házi kedvenceinkről, a kutyákról: szeretet, hűség és felelősség

Címkék#kutya#Ovádi Péter#világnap#szeretet

Augusztus 26-án világszerte a kutyákat ünnepeljük, akik hűséges társainkként nemcsak örömet és szeretetet adnak, hanem sokszor erőt is nyújtanak a mindennapokban.

Veol.hu

A kutyák világnapja egyszerre szól a közös élményekről és arról a felelősségről, amely minden gazdit terhel: gondoskodni kedvencéről, biztosítani számára a megfelelő életkörülményeket és törődést. Ovádi Péter is felhívja a figyelmet az ünnepre, és a felelős állattartásra.

Ovádi Péter is ünnepli a négylábúak világnapját.
Ovádi Péter is ünnepli a kutyák világnapját
Forrás: facebook.com/ovadipeter

Ovádi Péter is ünnepli a kutyák világnapját

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán így ír az ünnepről:

🐶 Augusztus 26-án a kutyák világnapját ünnepeljük. Hű társainkat, akik feltétel nélküli szeretetükkel minden nap jobbá teszik életünket. Ugyanakkor ne feledjük: a felelős állattartás minden gazdi kötelessége, és sok kutya ma még menhelyen várja, hogy szerető otthonra találjon.

Majd így folytatta:

✍🏼 Írják meg kommentben, Önök szerint mit jelent felelős gazdinak lenni!

Rengeteg válasz érkezett a bejegyzésre, ezek közül mutatnánk be párat.

Nekik csak mi vagyunk. Jobban szeretnek minket, mint saját magukat, habozás nélkül feláldozzák az életüket értünk. Cserébe nem várnak semmit, csak azt, hogy velük legyünk, legyen egy kis csendes sarok, ahova elvonulhatnak és kapjanak enni.

Az ember első társa a mai kutyák őse volt. Szelídítve társ volt a vadászatban, védte gazdáját és annak családját, lettek olyanok, akik szánhúzók, mentők, nyomkeresők, kábítószer- és bombakeresők, terelők és vadászok segítői .Vagyis az életünk részei. Több tiszteletet és persze felelős tartást érdemelnek

- írták a kommentelők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu