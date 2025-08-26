Ovádi Péter házi kedvenceinkről, a kutyákról: szeretet, hűség és felelősség

A kutyák világnapja egyszerre szól a közös élményekről és arról a felelősségről, amely minden gazdit terhel: gondoskodni kedvencéről, biztosítani számára a megfelelő életkörülményeket és törődést. Ovádi Péter is felhívja a figyelmet az ünnepre, és a felelős állattartásra.

Ovádi Péter is ünnepli a kutyák világnapját

Forrás: facebook.com/ovadipeter

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán így ír az ünnepről:

Augusztus 26-án a kutyák világnapját ünnepeljük. Hű társainkat, akik feltétel nélküli szeretetükkel minden nap jobbá teszik életünket. Ugyanakkor ne feledjük: a felelős állattartás minden gazdi kötelessége, és sok kutya ma még menhelyen várja, hogy szerető otthonra találjon.

Majd így folytatta:

Írják meg kommentben, Önök szerint mit jelent felelős gazdinak lenni!

Rengeteg válasz érkezett a bejegyzésre, ezek közül mutatnánk be párat.

Nekik csak mi vagyunk. Jobban szeretnek minket, mint saját magukat, habozás nélkül feláldozzák az életüket értünk. Cserébe nem várnak semmit, csak azt, hogy velük legyünk, legyen egy kis csendes sarok, ahova elvonulhatnak és kapjanak enni.

Az ember első társa a mai kutyák őse volt. Szelídítve társ volt a vadászatban, védte gazdáját és annak családját, lettek olyanok, akik szánhúzók, mentők, nyomkeresők, kábítószer- és bombakeresők, terelők és vadászok segítői .Vagyis az életünk részei. Több tiszteletet és persze felelős tartást érdemelnek

- írták a kommentelők.