Új csoportszobával bővült a pápateszéri óvoda (galéria)

Az átadó ünnepségen jelen volt Völfinger Béla polgármester, Tábori Ferenc, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Kovács Zoltán, Pápa Város díszpolgára, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja. Az óvodafejlesztés célja az intézmény korszerűsítése és bővítése volt: egy új, harmadik csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzésével kívánták javítani az épület működési feltételeit.

Pápateszéren az óvodafejlesztés egy újabb üteme valósult meg

Fotó: Haraszti Gábor

Az óvodafejlesztés a jövőbe vetett hit

A beruházás 2023. március 13-án indult, és összesen 275,39 millió forintból valósult meg, amelyet az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és Magyarország Kormánya biztosított teljes, 100 százalékos támogatási intenzitással. Völfinger Béla polgármester megnyitó beszédében felidézte: 2018 októberében az óvoda az egykori Esterházy-kúriából új épületbe költözött, ami jelentős változást hozott a falu életében. Már az akkori tervezéskor számoltak a későbbi bővítés lehetőségével. Az épület eredetileg két csoportszobával és tornaszobával, 45 gyermek befogadására készült.

Tágas, modern környezet várja az ovisokat

Fotó: Haraszti Gábor

A következő években azonban a település népessége nőtt, így az óvoda hamar szűkösnek bizonyult. A létszámot 60 főre kellett emelni, mégsem tudtak minden 3 éves gyermeket felvenni, ami feszültségeket okozott. A bővítés igénye tehát hamar jelentkezett, és végül sikerült pályázati forrást találni. A beruházás nemcsak az óvoda színvonalát emelte, hanem az egész falu fejlődéséhez is hozzájárult: vonzóbbá tette a települést, növelte az ingatlanok értékét, és az iskolai tanulólétszám is 90-ről több mint 130 főre emelkedett, döntően helyi gyermekekkel. A most elkészült új épületszárny egy harmadik csoportszobával bővült, mely igény szerint akár 100 négyzetméteresre is bővíthető. Emellett fedett terasz, valamint kiszolgálóhelyiségek – öltözők, tárolók és gépészeti helyiségek – is helyet kaptak az épületben. A fejlesztés munkahelyeket teremtett, és hosszú távon is meghatározó szerepet játszik Pápateszér jövőjében. A település vezetője kiemelte: Kovács Zoltán nélkül ez a projekt nem valósulhatott volna meg.