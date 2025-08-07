Vacsoracsata a határban – Lenyűgöző az őzbakok viadala (videó)

Vacsoracsata Magyarpolány határában – írta olvasónk a videóhoz, amit elküldött szerkesztőségünknek. Dávid Barbara két pulijával, Pitével és Vacakkal együtt figyelhette meg a jelenetet a napokban. A napközbeni hőség után egy rövid sétára indultak a határba. Amint a földút egy bozótos mellett vezető részét elhagyták, eléjük terült a szántó látványa, s két békésen legelésző őzbakra lettek figyelmesek. Csendben megálltak, hogy a vadak meg ne ijedjenek. A pulik azonnal helyet foglaltak a poros földúton az „Ül!” parancs hallatán, s csendben várakoztak a következő vezényszóra, míg a gazdi csodálattal videózta a mező történéseit.

Vajon miért verekednek össze az őzbakok? Mi zajlott le a szántón a Bakonyban? Olvasónk történetéből kiderül.

Forrás: Pexels-illusztráció

Pite egy idő után elunván az eseménytelen üldögélést, kicsit türelmetlenül, de nem követelőzve „belenyöszörgött” a csendbe, kifejezvén indulás iránti szándékát, majd tovább üldögélt jólnevelten. A békés legelészés pedig nem is volt olyan békés, mint ahogy az első látásra tűnt, hiszen az őzbakok össze-összecsaptak lakmározás közben.

Őzbakok verekedése

Vajon miért verekednek össze az őzbakok az erdőben, az erdő szélén? Mi zajlott le a szántón a Bakonyban? Fontos tudnunk – hangsúlyozta olvasónk – , hogy bár az őzbakok március és november között aktívak ivarilag, az üzekedési időszak csak július-augusztusra korlátozódik. A hímek közötti összecsapás a territoriális harc és a párzásért folytatott versengés része.

A hímek a párzási időszakban próbálják meghódítani a területeiket, többek között úgy, hogy elriasztják vagy legyőzik a konkurens hímeket. Az őzbakok erős agancsokkal rendelkeznek, melyeket a viadal során az elijesztés eszközéül használnak. Arra azonban kifejezetten törekszenek, hogy ne okozzanak a másiknak súlyos sérülést. Nem a másik elpusztítása a cél, csupán a dominancia, az erőfölény kinyilvánítása, megállapítása. Miután az erősebb őzbak sikerrel jár a harc során, a vesztes elvonul, és kerüli a további konfrontációt.

Mi történhetett ezúttal a magyarpolányi esetben?

Valószínűleg territoriális harcról van szó. A békés legelészés során a jobb oldali őzbak tűnik dominánsabbnak. Többször ő indul a másik ellen, ő kezdi az összecsapást. A bal oldali hím általában védekező stratégiát használ, ezért is mer hátat fordítani a jobb oldali baknak. A dominánsabb őz második támadási szándéka után próbál is hátrafelé kerülve kitérni a további harc elől, de a társa újra felé indul, bár nem akaszkodnak össze. S ebben a felállásban lassan kivonulnak a szántóról, de látszik, hogy mindvégig figyelik egymást.

A territoriális harc valószínűleg még nem zajlott le véglegesen, mert másnap újra közösen legeltek az őzbakok, de akkor sajnos észrevették a kíváncsi tekintetünket, s bekocogtak a csalitosba

– írta olvasónk.