augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bakony

1 órája

Vacsoracsata a határban – Lenyűgöző az őzbakok viadala (videó)

Címkék#Vacsoracsata#agancs#puli#Magyarpolány#bakony#őz#viadal#erdő#párzási időszak#őzbak

Vacsoracsatát videózott le olvasónk a Bakonyban, pontosabban a párzási időszakban összecsapó őzbakokat. Agancs agancs ellen – így vívták a viadalt, majd békésen bekocogtak a csalitosba. A természet újra és újra elkáprázat minket Veszprém vármegyében. Olvasónk elmagyarázza a területvédő őzharc hátterét is. 

Veol.hu

Vacsoracsata Magyarpolány határában – írta olvasónk a videóhoz, amit elküldött szerkesztőségünknek. Dávid Barbara két pulijával, Pitével és Vacakkal együtt figyelhette meg a jelenetet a napokban. A napközbeni hőség után egy rövid sétára indultak a határba. Amint a földút egy bozótos mellett vezető részét elhagyták, eléjük terült a szántó látványa, s két békésen legelésző őzbakra lettek figyelmesek. Csendben megálltak, hogy a vadak meg ne ijedjenek. A pulik azonnal helyet foglaltak a poros földúton az „Ül!” parancs hallatán, s csendben várakoztak a következő vezényszóra, míg a gazdi csodálattal videózta a mező történéseit.

Vajon miért verekednek össze az őzbakok? Mi zajlott le a szántón a Bakonyban? Olvasónk történetéből kiderül.
Vajon miért verekednek össze az őzbakok? Mi zajlott le a szántón a Bakonyban? Olvasónk történetéből kiderül. 
Forrás: Pexels-illusztráció

Pite egy idő után elunván az eseménytelen üldögélést, kicsit türelmetlenül, de nem követelőzve „belenyöszörgött” a csendbe, kifejezvén indulás iránti szándékát, majd tovább üldögélt jólnevelten. A békés legelészés pedig nem is volt olyan békés, mint ahogy az első látásra tűnt, hiszen az őzbakok össze-összecsaptak lakmározás közben.  

Őzbakok verekedése 

Vajon miért verekednek össze az őzbakok az erdőben, az erdő szélén? Mi zajlott le a szántón a Bakonyban? Fontos tudnunk – hangsúlyozta olvasónk – , hogy bár az őzbakok március és november között aktívak ivarilag, az üzekedési időszak csak július-augusztusra korlátozódik. A hímek közötti összecsapás a territoriális harc és a párzásért folytatott versengés része.

A hímek a párzási időszakban próbálják meghódítani a területeiket, többek között úgy, hogy elriasztják vagy legyőzik a konkurens hímeket. Az őzbakok erős agancsokkal rendelkeznek, melyeket a viadal során az elijesztés eszközéül használnak. Arra azonban kifejezetten törekszenek, hogy ne okozzanak a másiknak súlyos sérülést. Nem a másik elpusztítása a cél, csupán a dominancia, az erőfölény kinyilvánítása, megállapítása. Miután az erősebb őzbak sikerrel jár a harc során, a vesztes elvonul, és kerüli a további konfrontációt.

Mi történhetett ezúttal a magyarpolányi esetben?

Valószínűleg territoriális harcról van szó. A békés legelészés során a jobb oldali őzbak tűnik dominánsabbnak. Többször ő indul a másik ellen, ő kezdi az összecsapást. A bal oldali hím általában védekező stratégiát használ, ezért is mer hátat fordítani a jobb oldali baknak. A dominánsabb őz második támadási szándéka után próbál is hátrafelé kerülve kitérni a további harc elől, de a társa újra felé indul, bár nem akaszkodnak össze. S ebben a felállásban lassan kivonulnak a szántóról, de látszik, hogy mindvégig figyelik egymást.

A territoriális harc valószínűleg még nem zajlott le véglegesen, mert másnap újra közösen legeltek az őzbakok, de akkor sajnos észrevették a kíváncsi tekintetünket, s bekocogtak a csalitosba

– írta olvasónk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu