Ritka mellékhatás

A fogyás ára a látásunk lehet?

Ozempic sokak számára segít a fogyásban, de ritka szembetegséget is okozhat.

Balogh Rebeka

Az Ozempic és társai, a Wegovy és a Mounjaro, világszerte népszerűek a fogyás és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. A GLP-1 alapú készítmények csökkentik az étvágyat és javítják a vércukorszintet, ám ritkán súlyos mellékhatás, a NAION (nem-arteritiszes elülső ischaemiás opticus neuropathia) is előfordulhat, amely hirtelen látásromlást okoz – írta az Origo.

Ozempic: ritka, de komoly szemészeti mellékhatás léphet fel
Az Ozempic és a szem: mit kell tudni?

A legfrissebb kutatások szerint a NAION (nem-arteritiszes elülső ischaemiás opticus neuropathia) előfordulása az ozempic szedése mellett nagyon ritka, de a látásra komoly veszélyt jelenthet. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2025-ben hivatalosan is feltüntette ezt a mellékhatást a készítmény betegtájékoztatójában. A NAION hirtelen, fájdalmatlan látásromlást okozhat, többnyire csak az egyik szemen. Kialakulásakor a látóideg vérellátása szakad meg, ezért a betegek gyakran ébredéskor szembesülnek azzal, hogy látásuk egyik pillanatról a másikra megváltozott.

Kutatási eredmények:

  • Egy 2024-ben készült amerikai tanulmány szerint a szemaglutidot (Ozempic, Wegovy) szedők körében többszörösére nőtt a NAION kockázata.
  • Egy 2025-ös nagy adatbázis-elemzés viszont kimutatta, hogy az abszolút kockázat továbbra is alacsony maradt: a GLP-1 gyógyszereket szedők körében 0,04 százalék, míg a kontrollcsoportban 0,02 százalék volt az előfordulás.

Más vizsgálatok nem találtak szignifikáns kockázatnövekedést, sőt, bizonyos diabéteszes szövődmények ritkábban igényeltek beavatkozást GLP-1 terápia mellett.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

Az EMA farmakovigilanciai bizottsága 2025-ben úgy döntött, hogy a NAION-t a szemaglutidtartalmú készítmények „nagyon ritka” mellékhatásaként kell feltüntetni, ami azt jelenti, hogy legfeljebb tízezer felhasználóból egyet érinthet. A kockázat különösen azoknál nő, akik:

  • cukorbetegségben, magas vérnyomásban vagy alvási apnoéban szenvednek,
  • anatómiai eltérésekkel, például látóidegfő-rendellenességekkel élnek.

Mit tegyen, aki Ozempicet szed?

A szakértők szerint elengedhetetlen a rendszeres szemészeti vizsgálat, különösen cukorbetegek esetében. Fontos a tünetekre figyelni: hirtelen homályos látás, látótérkiesés vagy más szokatlan látásromlás esetén azonnal szemészhez kell fordulni.

Bár az Ozempic mellékhatásai között szerepel a ritka, de súlyos NAION, a gyógyszerek előnyei – testsúlycsökkentés, jobb anyagcserekontroll, szív-érrendszeri védelem – sok betegnél felülmúlják a veszélyt. Ezért a kezelésről mindig az orvos és a páciens közösen dönt, a kockázatok és előnyök mérlegelése után.

 

