1 órája
Minden út a Pannonra vezet – elstartolt a 2025-ös gólyatábor (+ galéria, videó)
Hivatalosan is kezdetét vette a Pannon Egyetem 2025-ös gólyatábora, amely Veszprémben idén is több száz elsőéves hallgatót köszönt. A Pannon Egyetem rendezvénynek megnyitóján Sótonyi Mónika, Veszprém város alpolgármestere köszöntötte a fiatalokat.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Sótonyi Mónika beszédében kiemelte: a város nemcsak történelmi értékeiben, hanem kulturális és sportéletében is kiemelkedő helyszín, amely méltó otthona lesz az elkövetkező években az új egyetemistáknak. Hangsúlyozta, hogy a Pannon Egyetem és Veszprém kapcsolata példaértékű, és arra biztatta a hallgatókat, hogy találják meg helyüket a közösségben, legyen szó tanulásról, barátságokról vagy szórakozásról.
Az alpolgármester után Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte az elsőéveseket. Hangsúlyozta: az egyetem célja, hogy minden hallgató megtalálja saját útját, és olyan tudást szerezzen, amellyel sikeres és felelős tagja lehet a társadalomnak. Szavai szerint a Pannon Egyetem közössége egy olyan támogató közeg, ahol a diákok számíthatnak oktatóikra és egymásra is.
A rektor szavait követően Dr. Barna Katalin, az oktatási rektorhelyettes üdvözölte a gólyákat. Ő a közös élmények és a közösségépítés fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy az egyetemi évek alatt nemcsak a tudás, hanem az emberi kapcsolatok is életre szóló értéket jelentenek.
A felszólalók sorát Dr. Bodnár Éva, a Humántudományi Kar dékánja folytatta, aki kiemelte: az egyetem szellemiségét a sokszínűség és a nyitottság adja, ezért minden hallgatót arra bátorított, hogy merjen kipróbálni új dolgokat, és legyen aktív tagja az egyetemi életnek.
A Pannon Egyetem 2025-ös gólyatábora
Ezután Gál Balázs, az egyetem oktatási igazgatója lépett a színpadra, aki a tanulás és a kitartás szerepét hangsúlyozta. Mint mondta, az egyetemi évek nem mindig könnyűek, de az erőfeszítések meghozzák a gyümölcsüket, és a közösség minden tagja számíthat a támogatásra.
Fejes Lászlóné Dr. Utasi Anett, az Ajkai Kampusz mb. igazgatója és a Duális Képzési Központ vezetője szintén szólt a hallgatókhoz. Beszédében kiemelte, hogy a Pannon Egyetem több településen is jelen van, és mindenhol ugyanaz a cél: minőségi oktatást és erős szakmai hátteret biztosítani a jövő szakembereinek.
Minden út a Pannonra vezet – elstartolt a 2025-ös gólyatáborFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A Műszaki Informatikai Kar nevében Dr. Fodor Attila dékánhelyettes köszöntötte a gólyákat. Hangsúlyozta: a műszaki és informatikai tudományok a jövő kulcsterületei, és a hallgatók előtt komoly lehetőségek állnak ezen a pályán.
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Dr. Korim Tamás, a Mérnöki Kar dékánhelyettese, aki a kitartás és a szorgalom fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az egyetem a gyakorlati tudásra is nagy hangsúlyt helyez, ezért minden hallgató megtalálhatja a fejlődési lehetőségét.
Végül Dr. Csizmadia Tibor, a Gazdaságtudományi Kar dékánhelyettese zárta a köszöntők sorát. Beszédében elmondta: a gazdaságtudományi képzés világszínvonalú elismerést kapott, amely méltó alapot ad a hallgatók jövőbeni sikereihez.
Az ünnepi megnyitót követően a gólyatábor színes programjai veszik kezdetüket, amelyek nemcsak a szórakozásról, hanem a közösségépítésről is szólnak. A szervezők célja, hogy minden elsőéves otthon érezze magát a Pannon Egyetem falai között, és igazi közösségként kezdhesse meg egyetemi éveit.
