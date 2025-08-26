Minden út a Pannonra vezet – elstartolt a 2025-ös gólyatábor (+ galéria, videó)

Sótonyi Mónika beszédében kiemelte: a város nemcsak történelmi értékeiben, hanem kulturális és sportéletében is kiemelkedő helyszín, amely méltó otthona lesz az elkövetkező években az új egyetemistáknak. Hangsúlyozta, hogy a Pannon Egyetem és Veszprém kapcsolata példaértékű, és arra biztatta a hallgatókat, hogy találják meg helyüket a közösségben, legyen szó tanulásról, barátságokról vagy szórakozásról.

Hétfőn megkezdődött a Pannon Egyetem gólyatábora

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az alpolgármester után Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte az elsőéveseket. Hangsúlyozta: az egyetem célja, hogy minden hallgató megtalálja saját útját, és olyan tudást szerezzen, amellyel sikeres és felelős tagja lehet a társadalomnak. Szavai szerint a Pannon Egyetem közössége egy olyan támogató közeg, ahol a diákok számíthatnak oktatóikra és egymásra is.

A rektor szavait követően Dr. Barna Katalin, az oktatási rektorhelyettes üdvözölte a gólyákat. Ő a közös élmények és a közösségépítés fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy az egyetemi évek alatt nemcsak a tudás, hanem az emberi kapcsolatok is életre szóló értéket jelentenek.