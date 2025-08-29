Pápai hegymászó éjszakája a működő Etnán (galéria, videó)

A pápai hegymászó 2023 augusztusában indult első komoly mászására az Etnán, akkor felesége, Tóth-Schindler Renáta is vele tartott. A túrát hosszú előkészület és két hónapos engedélyeztetés előzte meg.

A pápai hegymászó elvitte a Pápa zászlót az Etna csúcsára

Forrás: Tóth István

A pápai hegymászó másodszor vágott neki az Etnának

A csapat 1500 méterről indult, teljes felszerelésben – sisakkal, védőruházattal, hőfóliával –, miközben a vezető folyamatosan kapcsolatban állt a vulkanológusokkal. A menetelés során 3000 méternél megállították őket, ám a bátrabbak saját felelősségükre feljebb kapaszkodtak. Az útvonalat északról közelítették meg, ahol a gázkibocsátás és a kitörés veszélye kisebb. A csapat végül alig pár méterre állt meg a kürtőtől, ahol a záptojás szagú kénes gáz szinte elviselhetetlenné tette a levegőt. Rövid, mindössze ötperces tartózkodás után a szél, a mínuszos hőérzet és a sötétedés miatt megkezdték az ereszkedést. Egy hét múlva az Etna kitört, és azóta is szinte folyamatos aktivitást mutat. A tanulság egyértelmű volt:

– A vulkán nem tömegsport. Csak felkészült mászóknak és szakmai háttérrel, rendezett keretek között biztonságos a közelítés – hangsúlyozta István.

2025: alvás a tűzhányó oldalában

Két évvel később, 2025 augusztusában másodszor is elérte a csúcsot, ám ezúttal az Etnán aludt 2900 méteren.

– Ez a túra több szempontból is különleges volt, ezúttal feleségem nem tudott velem tartani, így én képviseltem kettőnket, és az utolsó pillanatban csatlakoztam egy csapathoz, profi vezetőkkel, és elindultunk felfelé a vulkánra – idézte fel az indulás pillanatait István. – Mi tette ezt az utat igazán emlékezetessé? Például az, hogy nem jöttünk le a hegyről, hanem 2900 méteren aludtunk a szabad ég alatt, a veszélyzóna peremén bivakolva természetesen profi öltözetben, hálózsákkal és folyamatos rádiókapcsolatban voltunk a vulkanológiai intézet embereivel. A terv az volt, hogy ameddig biztonságosan lehet, felmegyünk a csúcsra a kráter pereméig kb. 3300 méterre, ott megnézzük a naplementét, majd lejjebb, 2900 méteren, a füstölgő kráter szomszédságában alszunk. Ez sikerült is, de a hajnalra tervezett túra a déli oldal friss lávafolyásához elmaradt, mert Etna mama estére elzárta a „csapokat”. Tervet módosítottunk, és helyette az északkeleti oldalra indultunk, ahol a legutóbbi nyári lávafolyás megszilárdult nyomvonala mellett állva figyeltük a füstölgő krátert mielőtt elindultunk lefelé – mesélte István, aki hozzátette, az éjszaka során annyi csillag tárult a szemük elé, amennyit ritkán látni, mindezt a vulkán peremén, alig pár száz méterre a füstölgő krátertől.