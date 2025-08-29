1 órája
Pápai hegymászó éjszakája a működő Etnán (galéria, videó)
Európa legmagasabb (3403 méter) és legaktívabb tűzhányója, a Szicília szívében emelkedő Etna minden hegymászó számára kihívás és életre szóló élmény. Tóth István pápai hegymászó két alkalommal is feljutott a kráter pereméig, mindkét út más-más tanulságot és élményt adott.
A pápai hegymászó 2023 augusztusában indult első komoly mászására az Etnán, akkor felesége, Tóth-Schindler Renáta is vele tartott. A túrát hosszú előkészület és két hónapos engedélyeztetés előzte meg.
A pápai hegymászó másodszor vágott neki az Etnának
A csapat 1500 méterről indult, teljes felszerelésben – sisakkal, védőruházattal, hőfóliával –, miközben a vezető folyamatosan kapcsolatban állt a vulkanológusokkal. A menetelés során 3000 méternél megállították őket, ám a bátrabbak saját felelősségükre feljebb kapaszkodtak. Az útvonalat északról közelítették meg, ahol a gázkibocsátás és a kitörés veszélye kisebb. A csapat végül alig pár méterre állt meg a kürtőtől, ahol a záptojás szagú kénes gáz szinte elviselhetetlenné tette a levegőt. Rövid, mindössze ötperces tartózkodás után a szél, a mínuszos hőérzet és a sötétedés miatt megkezdték az ereszkedést. Egy hét múlva az Etna kitört, és azóta is szinte folyamatos aktivitást mutat. A tanulság egyértelmű volt:
– A vulkán nem tömegsport. Csak felkészült mászóknak és szakmai háttérrel, rendezett keretek között biztonságos a közelítés – hangsúlyozta István.
2025: alvás a tűzhányó oldalában
Két évvel később, 2025 augusztusában másodszor is elérte a csúcsot, ám ezúttal az Etnán aludt 2900 méteren.
– Ez a túra több szempontból is különleges volt, ezúttal feleségem nem tudott velem tartani, így én képviseltem kettőnket, és az utolsó pillanatban csatlakoztam egy csapathoz, profi vezetőkkel, és elindultunk felfelé a vulkánra – idézte fel az indulás pillanatait István. – Mi tette ezt az utat igazán emlékezetessé? Például az, hogy nem jöttünk le a hegyről, hanem 2900 méteren aludtunk a szabad ég alatt, a veszélyzóna peremén bivakolva természetesen profi öltözetben, hálózsákkal és folyamatos rádiókapcsolatban voltunk a vulkanológiai intézet embereivel. A terv az volt, hogy ameddig biztonságosan lehet, felmegyünk a csúcsra a kráter pereméig kb. 3300 méterre, ott megnézzük a naplementét, majd lejjebb, 2900 méteren, a füstölgő kráter szomszédságában alszunk. Ez sikerült is, de a hajnalra tervezett túra a déli oldal friss lávafolyásához elmaradt, mert Etna mama estére elzárta a „csapokat”. Tervet módosítottunk, és helyette az északkeleti oldalra indultunk, ahol a legutóbbi nyári lávafolyás megszilárdult nyomvonala mellett állva figyeltük a füstölgő krátert mielőtt elindultunk lefelé – mesélte István, aki hozzátette, az éjszaka során annyi csillag tárult a szemük elé, amennyit ritkán látni, mindezt a vulkán peremén, alig pár száz méterre a füstölgő krátertől.
– Nem tudom, volt-e már más magyar, aki ilyen magasságban aludt működő vulkánon. Számomra ez kilépés volt a komfortzónából, és közelebb vitt a természet igazi, ősi erejéhez – húzta alá a pápai fiatalember.
A vulkán szeszélye és a tudomány figyelmeztetése
Az Etna viselkedése kiszámíthatatlan. Már 2023 nyarán is voltak előjelei a gyakori kitöréseknek, és a vulkanológusok szerint a közeljövőben akár több kilométer magas lávaszökőkút-kitörések is várhatók. Harangi Szabolcs, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára szerint a hamu a széljárástól függően akár Catania városát is elérheti, így veszélyt jelenthet
- a hegymászók
- a helyi lakosság
- és a légiközlekedés számára is
Pápai hegymászó éjszakája a működő EtnánFotók: Tóth István
Mit üzen a hegy?
Az Etna-mászás egyszerre jelent testi kihívást és szellemi tapasztalást. A ritkuló levegő, a kénes gázok, a hamutakaró és a kiszámíthatatlan szél mind-mind emlékeztetnek arra, hogy a természet erősebb az embernél.
– Nem félni kell a természettől, hanem megérteni – mert ő az erősebb, akármit is gondolunk magunkról – foglalta össze Tóth István élményét.
Az Etna meghódítása tehát nemcsak hegymászói teljesítmény, hanem alázat és tisztelet kifejezése a természet iránt.