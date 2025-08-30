Több mint 80 ezer diák kezdheti egyenlő esélyekkel a 2025/2026-os tanévet

A Pápai Tankerületi Központ koordinálásával 562 tanszercsomagot osztanak ki az elkövetkező napokban. A tankerület nem csak a fenntartásában lévő intézményekbe, hanem a területén található egyéb fenntartó rászoruló diákjainak is eljuttatja az ingyenes taneszközöket.

A Pápai Tankerületi Központ által biztosított ingyenes tankönyvek már az iskolákban vannak

Forrás: Pápai Tankerületi Központ

A Pápai Tankerületi Központ tankönyveket, tanszercsomagokat, notebookokat biztosít

A jogosultság feltételei a következők:

a gyermek a kedvezményezett járások településein él,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

az 1–8. évfolyamon nappali tagozaton tanul,

kiemelten hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családból származik.

Ez a célzott támogatás azokhoz a családokhoz jut el, ahol az iskolakezdés különösen nagy anyagi terhet jelent. Országosan a tanév kezdetére közel 81 ezer diák kapja meg a tanuláshoz nélkülözhetetlen eszközöket.

A diákok intézményi notebookokat is kaphatnak

Forrás: Pápai Tankerületi Központ

Hat év alatt több százezer csomag

A program 2024-ben indult, és egészen a 2029/2030-as tanév kezdetéig tart. A Klebelsberg Központ a hat év során 430.200 tanszercsomag kiosztását tervezi uniós forrásból, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt. A támogatás összege 6,9 milliárd forint, amely teljes egészében vissza nem térítendő. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap Plusz forrásaiból valósul meg. Így biztosított, hogy a segítség országos lefedettséggel érje el a családokat, még azokat is, akik nem közvetlenül az uniós célterületeken élnek. Az ingyenes tankönyvek és tanszercsomagok mellett a tanulók egy másik program keretében személyes használatú eszközöket és intézményi notebookokat is kaphatnak. Ez nemcsak a diákokat segíti, hanem jelentősen fejleszti az iskolák informatikai eszközparkját is.

Hat év alatt 430.200 tanszercsomag kiosztását tervezik

Forrás: Pápai Tankerületi Központ

Szakmai alapokon összeállított csomagok

A tanszercsomagok tartalmát minden évben egy pedagógusokból, fenntartókból és szakértőkből álló munkacsoport állítja össze. Így az 1–8. évfolyamos diákok mindig a tantárgyi követelményekhez igazodó, megfelelő minőségű és mennyiségű eszközökhöz jutnak. A tanszercsomagokat augusztus végén és szeptember elején vehetik át a tanulók saját iskoláikban, ami gyors és szervezett elosztást tesz lehetővé.