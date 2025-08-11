Koncertek és szépségverseny a szülinapos Várkertfürdőben (galéria + videó)

Jól döntöttek a szervezők, amikor a kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel elhalasztották a Pápai Várkertfürdő születésnapját. Augusztus 10-én ugyanis 35 Celsius-fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.

Zsúfolásig megtelt a Pápai Várkertfürdő a szülinapra

Fotó: Haraszti Gábor

A Pápai Várkertfürdő egész nap várta vendégeit

Aki tehette, víz közelében igyekezett átvészelni a hőséget. Erre az egyik legjobb helyszín a pápai fürdő volt, ahol már délelőtt megkezdődtek a programok a Tündérkert Daloló gyerekműsorral, majd a Wetwood zenekar koncertjével folytatódtak. A gyerekeket Gyémántosztó Szerencse Patrik interaktív műsora várta, ezt követte a Zsoodance hiphop-táncbemutatója. A délutáni programban színpadra állt a PRK Tánc-Lánc AMI és Lui bűvész is.

A gyerekeket bűvész is szórakoztatta

Fotó: Haraszti Gábor

A születésnap sztárvendége Gáspár Laci volt, akit a színpadra lépés előtt sikerült néhány szóra elcsípnünk. A 2003-as Megasztár harmadik helyezettje elmondta, hogy ezen a nyáron kevés ideje jutott a pihenésre, hiszen egy tehetségkutató zsűritagjaként több héten keresztül forgatott, emellett számos fellépése is volt, és lesz is még. A Pápai Várkertfürdőnek még legalább százszor ennyi születésnapot kívánt.

Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója az idei nyári forgalomról elmondta: június hozta a korábbi évek számait, a júliusi adatok viszont a szélsőséges időjárás miatt jócskán elmaradtak a várttól.

Gáspár Laci közel egyórás élő koncertet adott

Fotó: Haraszti Gábor

– Az idei nyáron ma regisztráltuk a legtöbb vendéget: körülbelül 3500-an váltottak jegyet – mesélte a vezérigazgató. – Úgy próbáltuk idén is összeállítani a programot, hogy minden korosztály megtalálja a számára legjobb kikapcsolódási lehetőséget. Úgy gondolom, több helyszínen színes kínálatot állítottunk össze. Ami a fürdőt illeti, több projektet is sikerült megvalósítani: az egyik legnagyobb a termálöltöző felújítása volt, amely közel százmillió forintba került. Ezenfelül ötszáz négyzetméteren újraburkoltuk a termálmedencét, elkezdtük a térkövezést, bővítettük a vizesblokkokat és kialakítottunk egy fedett pihenőteret – tájékoztatott az igazgató.

A tartalmas nap zárásaként következett a szépségverseny. A tizenhárom fős mezőnyben végül a zsűri a győri Kelemen Biankát látta a legszebbnek.