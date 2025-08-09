Ünnepel a Pápai Várkertfürdő

A Pápai Várkertfürdő saját szervezésű születésnapja délelőtt 10 órakor kezdődik a Tündérkert Daloló gyerekműsorral, majd a Wetwood zenekar első fellépésével folytatódik. A gyerekeket 13 órától a Gyémánt Osztó Szerencse Patrik interaktív műsora várja, ezt követi a Zsoodance hip-hop táncbemutatója.

A Pápai Várkertfürdő születésnapja szinte minden évben teltházas

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Pápai Várkertfürdő 2003-ban nyitotta meg kapuit

A magyar néptánc kedvelői 14:45-től a PRK Tánc-Lánc AMI produkcióját élvezhetik. 15:30-kor a varázslaté lesz a főszerep, Lui világrekorder bűvész show-ját lehet megtekinteni, majd újra a Wetwood zenekar lép színpadra. A délután sztárvendége Gáspár Laci, aki 17 órától ad koncertet. A napot 18:15-től szépségverseny, majd 19:30-kor díjkiosztó zárja.

A legnépszerűbb program minden évben a szépségverseny

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Az egész napos kísérőprogramok között szerepel:

Vízilabda bemutató (10:00–12:00)

Várkert ugrálóvár (10:00–18:00)

Animációs foglalkozások (11:00–16:00, Rasek Andrea vezetésével)

Lufik otthona – lufihajtogatás (13:00–15:00)

Strandröplabda bemutató (13:00–16:00)

Győri Búvár SE bemutató és merülési lehetőség (14:00–16:00)

A szülinapon a búvárkodást is ki lehet próbálni

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Ez a nap nemcsak a fürdőzésről szól majd, hanem a zenéről, a táncról, a gyerekek szórakoztatásáról és a közösségi élményekről – méltó ünneplése a Pápai Várkertfürdő 22 évének.