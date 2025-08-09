augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene, tánc, vízi programok

44 perce

Ünnepel a Pápai Várkertfürdő

Címkék#Pápai Várkertfürdő#születésnap#Gáspár Laci

Augusztus 10-én nagyszabású, egész napos szórakoztató programokkal ünnepli 22. születésnapját a Pápai Várkertfürdő. A nap sztárvendége Gáspár Laci lesz, a koncert után szépségversenyt rendeznek.

Haraszti Gábor

A Pápai Várkertfürdő saját szervezésű születésnapja délelőtt 10 órakor kezdődik a Tündérkert Daloló gyerekműsorral, majd a Wetwood zenekar első fellépésével folytatódik. A gyerekeket 13 órától a Gyémánt Osztó Szerencse Patrik interaktív műsora várja, ezt követi a Zsoodance hip-hop táncbemutatója.

Pápai Várkertfürdő - Augusztus 10-én születésnapi bulit rendeznek
A Pápai Várkertfürdő születésnapja szinte minden évben teltházas 
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Pápai Várkertfürdő 2003-ban nyitotta meg kapuit

 A magyar néptánc kedvelői 14:45-től a PRK Tánc-Lánc AMI produkcióját élvezhetik. 15:30-kor a varázslaté lesz a főszerep, Lui világrekorder bűvész show-ját lehet megtekinteni, majd újra a Wetwood zenekar lép színpadra. A délután sztárvendége Gáspár Laci, aki 17 órától ad koncertet. A napot 18:15-től szépségverseny, majd 19:30-kor díjkiosztó zárja. 

A legnépszerűbb program minden évben a szépségverseny
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Az egész napos kísérőprogramok között szerepel:

  • Vízilabda bemutató (10:00–12:00)
  • Várkert ugrálóvár (10:00–18:00)
  • Animációs foglalkozások (11:00–16:00, Rasek Andrea vezetésével)
  • Lufik otthona – lufihajtogatás (13:00–15:00)
  • Strandröplabda bemutató (13:00–16:00)
  • Győri Búvár SE bemutató és merülési lehetőség (14:00–16:00)
A szülinapon a búvárkodást is ki lehet próbálni
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Ez a nap nemcsak a fürdőzésről szól majd, hanem a zenéről, a táncról, a gyerekek szórakoztatásáról és a közösségi élményekről – méltó ünneplése a Pápai Várkertfürdő 22 évének.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu