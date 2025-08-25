Új pékség és sajtműhely nyílt Veszprémben

Makra Kézműves Pékség és Szamarasház sajtműhely a Facebook oldalán osztotta meg az örömhírt, hogy új üzletük, a Veszprém, Diófa utca 27. szám alatt nyílt augusztus 25-én.

Fotó: Makra Kézműves Pékség és Szamarasház sajtműhely Veszprém /Facebook

A nyitva tartásuk hétfőtől–péntekig reggel hat órától délután két óráig. Szombatonként és vasárnaponként azonban zárva tartanak. A posztban azt írták a tejtermékek előreláthatólag pár napig még nem lesznek elérhetők, mert az előkészületek még folyamatban vannak. De addig is szeretettel várnak mindenkit egy finom, friss adalékmentes pékáruval.