Mindennapi kenyerünk
1 órája
Új pékség és sajtműhely nyílt Veszprémben
Makra Kézműves Pékség és Szamarasház sajtműhely néven nyílt új üzlet Veszprémben.
Makra Kézműves Pékség és Szamarasház sajtműhely a Facebook oldalán osztotta meg az örömhírt, hogy új üzletük, a Veszprém, Diófa utca 27. szám alatt nyílt augusztus 25-én.
A nyitva tartásuk hétfőtől–péntekig reggel hat órától délután két óráig. Szombatonként és vasárnaponként azonban zárva tartanak. A posztban azt írták a tejtermékek előreláthatólag pár napig még nem lesznek elérhetők, mert az előkészületek még folyamatban vannak. De addig is szeretettel várnak mindenkit egy finom, friss adalékmentes pékáruval.
