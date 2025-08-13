augusztus 13., szerda

Este zárni kell az ablakokat

52 perce

Vadgesztenyefák permetezésére figyelmeztet a VKSZ

A következő időszakban permetezésekre kell számítani városunkban. 2025. augusztus 14. és 24. között – az időjárástól függően – Veszprém közterületein éjszakánként vadgesztenyefákat permeteznek a fák egészségének megőrzése érdekében. A munkálatok idején az ablakokat zárva kell tartani. A felhasznált szerek a tájékoztatás szerint nem veszélyesek sem a méhekre, sem a melegvérű állatokra – írja a VKSZ.

 

