Este zárni kell az ablakokat
47 perce
Vadgesztenyefák permetezésére figyelmeztet a VKSZ
A következő időszakban permetezésekre kell számítani városunkban. 2025. augusztus 14. és 24. között – az időjárástól függően – Veszprém közterületein éjszakánként vadgesztenyefákat permeteznek a fák egészségének megőrzése érdekében. A munkálatok idején az ablakokat zárva kell tartani. A felhasznált szerek a tájékoztatás szerint nem veszélyesek sem a méhekre, sem a melegvérű állatokra – írja a VKSZ.
Ezt ne hagyja ki!Vízhiány
2025.08.11. 21:00
Fertőtlenítés miatt nem üzemelnek a veszprémi ivó- és szökőkutak
