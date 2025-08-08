Perseidák 2025: mikor és hol láthatod a legtöbb hullócsillagot?

A Perseidák meteorraja a Swift-Tuttle üstökös porfelhőjéből származik, amin a Föld minden évben áthalad. A porszemek a légkörbe érve felizzanak, látványos fénycsíkot húzva az égen – ezeket nevezzük hullócsillagoknak. A jelenség nemcsak tudományos szempontból izgalmas, hanem romantikus, varázslatos élmény is, amit egy pléden fekve, a csillagos ég alatt lehet a legjobban átélni. Idén a telihold (augusztus 9-én) nehezítheti a megfigyelést, de a Perseidák fénye így is átszűrődik a holdvilágon. A csúcspont augusztus 12-én éjszaka várható, ezért érdemes fényszennyezéstől mentes helyszínt keresni. A meteorraj július közepétől szeptember elejéig látható, így akár több estén is szerencsét próbálhatsz – ráadásul hajnalban a Vénuszt és a Jupitert is együtt pillanthatod meg a keleti égbolton.

Jön az év legszebb égi jelensége, a Perseidák

Forrás: Shutterstock

Perseida Éjszakák a Pannon Csillagdában

A Perseidák varázsát azonban már a gyulafirátóti esemény előtt is átélheted. A bakonybéli Pannon Csillagdában augusztus 9-ig Perseida Éjszakák várják az érdeklődőket: távcsöves bemutatóval, szabadszemes csillaglessel, planetáriumi vetítéssel és a meteorrajokról szóló előadással. Derült idő esetén a program akár éjjel 1 óráig is tart, és a látogatók a CSILLAGDA promóciós kóddal kedvezményesen foglalhatnak szállást a közeli Bakony Hotelben.

Éjszaka a Kálvárián, várjuk együtt a Perseidákat!

Augusztus 12-én 21:30-tól

Gyulafirátóti Kálvária

Távcsöves bemutatót Fülöp Gyula tart

Távcsöves égboltkémlelés – ha van saját távcsöved, hozd el bátran!

Ne felejts el plédet is vinni, hogy kényelmesen elhelyezkedhess a fűben!

Öt további tipp a csillaghullás megfigyelésére

Ha nem tudsz eljutni Bakonybélbe vagy Gyulafirátótra, Veszprém és környéke is bővelkedik remek csillagleső helyekben, ahol a nyár legfényesebb meteorrajesője zavartalanul megfigyelhető:

a Csatárhegyen található Ördögszikla például nemcsak a panorámája miatt kihagyhatatlan, hanem egy kis túrával is összeköthető,

a város határán belül maradva a Gulya-domb tisztásai is ideálisak,

a Benedek-hegy ugyan nem a legsötétebb pont, de könnyen megközelíthető, így a városban élőknek kényelmes választás lehet,

míg egy kis autózással Balatonakarattya Magaspartjáról pazar kilátás nyílik az égre és a tóra,

ha pedig különleges hangulatot keresel, a nemesvámosi Balácapusztán, a római villagazdaság romkertjénél a történelem és a csillagos ég találkozik.

És ha már az égi különlegességeknél tartunk: 2061. július 28-án a híres Halley-üstökös ismét elhalad a Föld mellett, 2880. március 16-án pedig – a jelenlegi becslések szerint – az „1950 DA” aszteroida ütközhet bolygónkkal. Addig azonban bőven van időnk kívánságokat gyűjteni, hiszen idén nyáron még sok-sok hullócsillag vár ránk az éjszakai égbolton.