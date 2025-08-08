augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillaghullás augusztusban

15 perce

Perseidák 2025: mikor és hol láthatod a legtöbb hullócsillagot?

Címkék#éjszak#Perseida#csillagles

Csillaghullás 2025: jön az év legszebb égi jelensége, a Perseidák – íme minden, amit tudnod kell róla

Veol.hu

A Perseidák meteorraja a Swift-Tuttle üstökös porfelhőjéből származik, amin a Föld minden évben áthalad. A porszemek a légkörbe érve felizzanak, látványos fénycsíkot húzva az égen – ezeket nevezzük hullócsillagoknak. A jelenség nemcsak tudományos szempontból izgalmas, hanem romantikus, varázslatos élmény is, amit egy pléden fekve, a csillagos ég alatt lehet a legjobban átélni. Idén a telihold (augusztus 9-én) nehezítheti a megfigyelést, de a Perseidák fénye így is átszűrődik a holdvilágon. A csúcspont augusztus 12-én éjszaka várható, ezért érdemes fényszennyezéstől mentes helyszínt keresni. A meteorraj július közepétől szeptember elejéig látható, így akár több estén is szerencsét próbálhatsz – ráadásul hajnalban a Vénuszt és a Jupitert is együtt pillanthatod meg a keleti égbolton.

Perseidák
Jön az év legszebb égi jelensége, a Perseidák
Forrás: Shutterstock

Perseida Éjszakák a Pannon Csillagdában

A Perseidák varázsát azonban már a gyulafirátóti esemény előtt is átélheted. A bakonybéli Pannon Csillagdában augusztus 9-ig Perseida Éjszakák várják az érdeklődőket: távcsöves bemutatóval, szabadszemes csillaglessel, planetáriumi vetítéssel és a meteorrajokról szóló előadással. Derült idő esetén a program akár éjjel 1 óráig is tart, és a látogatók a CSILLAGDA promóciós kóddal kedvezményesen foglalhatnak szállást a közeli Bakony Hotelben.

Éjszaka a Kálvárián, várjuk együtt a Perseidákat!

  • Augusztus 12-én 21:30-tól
  • Gyulafirátóti Kálvária
  • Távcsöves bemutatót Fülöp Gyula tart
  • Távcsöves égboltkémlelés – ha van saját távcsöved, hozd el bátran!
  • Ne felejts el plédet is vinni, hogy kényelmesen elhelyezkedhess a fűben!

Öt további tipp a csillaghullás megfigyelésére

Ha nem tudsz eljutni Bakonybélbe vagy Gyulafirátótra, Veszprém és környéke is bővelkedik remek csillagleső helyekben, ahol a nyár legfényesebb meteorrajesője zavartalanul megfigyelhető:

  • a Csatárhegyen található Ördögszikla például nemcsak a panorámája miatt kihagyhatatlan, hanem egy kis túrával is összeköthető,
  • a város határán belül maradva a Gulya-domb tisztásai is ideálisak,
  • a Benedek-hegy ugyan nem a legsötétebb pont, de könnyen megközelíthető, így a városban élőknek kényelmes választás lehet,
  • míg egy kis autózással Balatonakarattya Magaspartjáról pazar kilátás nyílik az égre és a tóra,
  • ha pedig különleges hangulatot keresel, a nemesvámosi Balácapusztán, a római villagazdaság romkertjénél a történelem és a csillagos ég találkozik.

És ha már az égi különlegességeknél tartunk: 2061. július 28-án a híres Halley-üstökös ismét elhalad a Föld mellett, 2880. március 16-án pedig – a jelenlegi becslések szerint – az „1950 DA” aszteroida ütközhet bolygónkkal. Addig azonban bőven van időnk kívánságokat gyűjteni, hiszen idén nyáron még sok-sok hullócsillag vár ránk az éjszakai égbolton.

Szombaton kedvez az időjárás

Augusztus 9-re, szombatra felhőtlen, illetve derült eget jósol a Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo. Gyenge, mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 17°C, délután 33°C körül ígérkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu